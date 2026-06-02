CENTCOM khai mạc tập trận Hợp tác Khu vực lần thứ 30 với đối tác Trung và Nam Á

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1/6 thông báo khai mạc cuộc tập trận Hợp tác Khu vực (Regional Cooperation) lần thứ 30 tại căn cứ Fort Harrison, bang Montana (Mỹ), đánh dấu 3 thập niên hợp tác huấn luyện quân sự giữa Mỹ và các đối tác tại khu vực Trung Á và Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, hơn 350 quân nhân đến từ 10 quốc gia cùng lực lượng của 10 đơn vị Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện kéo dài 11 ngày.

Nội dung tập trận năm nay bao gồm diễn tập sở chỉ huy, huấn luyện thực địa và các tình huống tác chiến trên không gian mạng.

Các hoạt động được thiết kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời tạo môi trường thực hành và trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng tham gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, cho rằng việc duy trì hoạt động huấn luyện chung trong suốt 30 năm là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác và tin cậy bền chặt giữa Mỹ với các đối tác trong khu vực.

Các bên có chung lợi ích trong việc nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường khả năng phối hợp và chuẩn bị ứng phó với nhiều tình huống an ninh khác nhau.

Theo Đô đốc Cooper, việc cùng huấn luyện và làm việc trong môi trường đa quốc gia không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài, tăng cường khả năng phối hợp trong các hoạt động an ninh khu vực trong tương lai.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996, Regional Cooperation là cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất của CENTCOM với sự tham gia của các nước đối tác trong khu vực.

Chương trình nhằm tăng cường an ninh, thúc đẩy ổn định khu vực và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng quân sự tham gia./.

NATO và Serbia lần đầu tiên tổ chức tập trận quân sự chung Cuộc tập trận đầu tiên giữa NATO và Serbia tập trung huấn luyện tác chiến đô thị, phòng thủ căn cứ, kiểm soát đám đông và triển khai lực lượng với sự tham gia của binh sỹ nhiều nước thành viên NATO.