Xung đột tại Trung Đông: Liban kêu gọi bảo đảm ngừng bắn

Giới chức Liban, Ai Cập và Đức đồng loạt bày tỏ quan ngại trước việc quân đội Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại miền Nam Liban, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ và làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông.



Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri ngày 31/5 khẳng định lực lượng Hezbollah sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức.

Tuy nhiên, ông cho rằng trở ngại hiện nay không nằm ở lập trường của Hezbollah mà ở việc các hoạt động quân sự của Israel vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ Liban.



Ông Berri nhấn mạnh mọi nỗ lực giảm căng thẳng chỉ có thể đạt hiệu quả khi có những bảo đảm thực chất buộc Israel chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công.

Theo ông, các chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hàng nghìn người dân Liban phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhiều làng mạc và khu dân cư ở miền Nam nước này.



Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh khu vực miền Nam Liban đang chứng kiến sự leo thang quân sự được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban có hiệu lực hồi tháng 4 vừa qua.

Israel cho biết các chiến dịch mở rộng nhằm vô hiệu hóa năng lực quân sự của Hezbollah, trong khi Hezbollah vẫn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí quân sự của Israel.



Cũng trong ngày 31/5, Bộ Ngoại giao Ai Cập ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Israel mở rộng chiến dịch quân sự tại Liban, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, các chuẩn mực quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.



Ai Cập tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các thể chế quốc gia của Liban, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự có thể dẫn tới một vòng xoáy leo thang mới trong khu vực.

Cairo cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng các bên có ảnh hưởng quốc tế khẩn trương hành động nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước đà tiến quân của Israel tại miền Nam Liban. Ông cho rằng mặc dù chiến dịch của Israel được triển khai nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah vào khu vực miền Bắc Israel, song bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã rất mong manh.



Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Đức, nếu dân thường tiếp tục trở thành nạn nhân của xung đột và nhiều khu vực tại Liban bị tàn phá đến mức không còn khả năng sinh sống, điều đó sẽ không giúp cải thiện môi trường an ninh lâu dài cho Israel.



Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đã ra lệnh quân đội tăng cường và mở rộng kiểm soát tại các khu vực do Hezbollah nắm giữ ở miền Nam Liban.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một giai đoạn đối đầu mới giữa hai bên, bất chấp lệnh ngừng bắn được thiết lập cách đây chưa đầy hai tháng./.

Israel tiếp tục ban hành lệnh sơ tán trên diện rộng tại nhiều khu vực phía Nam sông Zahrani và phía Bắc sông Litani, cảnh báo người dân rời khỏi các khu vực mà họ cho là có sự hiện diện của Hezbollah.

