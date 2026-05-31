Xung đột tại Trung Đông: Israel kiểm soát vị trí chiến lược ở miền Nam Liban

Ngày 31/5 quân đội Israel (IDF) thông báo đã kiểm soát pháo đài Beaufort, một vị trí chiến lược ở miền Nam Liban trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Quân đội Israel cho biết các binh sỹ đã vượt qua khúc uốn sông Litani và tiến vào pháo đài Beaufort, công trình lịch sử có vị trí khống chế khu vực Galilee của Israel cũng như vùng Nabatieh ở miền Nam Liban.

IDF khẳng định khu vực này và Wadi Saluki là nơi tập trung nhiều cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Hezbollah, được xây dựng với sự hỗ trợ của Iran, và từng được sử dụng để chỉ huy các hoạt động tác chiến cũng như tiến hành nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel trong thời gian qua.

Song song với việc mở rộng chiến dịch trên bộ, Israel tiếp tục ban hành lệnh sơ tán trên diện rộng tại nhiều khu vực phía Nam sông Zahrani và phía Bắc sông Litani, cảnh báo người dân rời khỏi các khu vực mà họ cho là có sự hiện diện của Hezbollah.

Quân đội Israel cũng cảnh báo các mục tiêu liên quan Hezbollah có thể trở thành đích tấn công trong thời gian tới.

Phía Liban cho biết nhiều cuộc không kích và pháo kích tiếp tục diễn ra tại khu vực quanh thành phố Tyre và các làng phía Nam, làm gia tăng lo ngại về thương vong dân sự.

Chính quyền Liban cáo buộc Israel theo đuổi “chiến dịch thiêu rụi” và trừng phạt tập thể, đồng thời kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tuyên bố đáp trả Israel bằng các cuộc tập kích vào vị trí quân sự gần biên giới như Shlomi và Nahariya.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Israel đã phải đóng cửa hàng loạt trường học tại khu vực biên giới phía Bắc, trong đó có Kiryat Shmona và nhiều địa phương ở Thượng Galilee, do lo ngại các đợt tấn công tiếp diễn. Một số cơ sở giáo dục chỉ được phép hoạt động trong các tòa nhà kiên cố hoặc gần hầm trú ẩn.

Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về tình hình Liban.

Phát biểu trên kênh BFMTV ngày 31/5, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot nhấn mạnh rằng dù Pháp thừa nhận quyền tự vệ của Israel như mọi quốc gia khác, “không điều gì có thể biện minh cho việc tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Liban cũng như việc mở rộng kiểm soát ngày càng sâu hơn trên lãnh thổ nước này.”

Ông cho biết đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận tình hình./.

