Thế giới

Trung Đông

Mỹ cấm người dân, doanh nghiệp thỏa thuận với Iran để đi qua eo biển Hormuz

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, các khoản thanh toán cho Chính phủ Iran hoặc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và các cam kết từ phía Iran để được đi qua eo biển Hormuz sẽ không được phép.

Lê Minh
Mỹ cấm người dân, doanh nghiệp thỏa thuận với Iran để đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)
Mỹ cấm người dân, doanh nghiệp thỏa thuận với Iran để đi qua eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các thỏa thuận giữa công dân và tổ chức của nước này với Iran để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, bất kể có trả phí hay không, đều bị cấm trong thời gian xung đột tiếp diễn.

Theo tuyên bố, các khoản thanh toán cho Chính phủ Iran hoặc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và các cam kết từ phía Iran để được đi qua eo biển Hormuz an toàn sẽ không được phép.

Iran đã thành lập Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) để thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ cảnh báo việc giao dịch với thực thể này tiềm ẩn rủi ro bị trừng phạt.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng bên trong Vịnh Ba Tư với thế giới, đã giảm mạnh kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026, khiến giá dầu tăng vọt.

Tuy nhiên, khoảng 1/4 số tàu chở dầu lớn không thuộc Iran bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư khi xung đột nổ ra đã tìm cách để từng bước thoát ra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#eo biển Hormuz #tàu chở dầu Iran Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

Tin liên quan

Tàu thủy di chuyển ở eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz

Ngày 27/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền Nam Liban.

-Iran bác bỏ kịch bản ngừng bắn, cảnh báo sẽ tiến hành đáp trả Mỹ và Israel (DPT

Kuwait lên án vụ Iran tấn công bằng UAV và tên lửa

Ngày 28/5, Kuwait lên án Iran tấn công tên lửa và UAV vào lãnh thổ nước này. CENTCOM tuyên bố đây là vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng giữa lúc Lãnh tụ tối cao Iran cáo buộc Mỹ rắp tâm khuất phục Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran hé lộ nội dung đàm phán với Mỹ tại Qatar

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA và kênh PressTV của Iran, phái đoàn Iran dự kiến tiến hành tham vấn với các quan chức cấp cao Qatar về một số nội dung nhằm chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran.