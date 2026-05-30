Mỹ cấm người dân, doanh nghiệp thỏa thuận với Iran để đi qua eo biển Hormuz

Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố các thỏa thuận giữa công dân và tổ chức của nước này với Iran để đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, bất kể có trả phí hay không, đều bị cấm trong thời gian xung đột tiếp diễn.

Theo tuyên bố, các khoản thanh toán cho Chính phủ Iran hoặc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và các cam kết từ phía Iran để được đi qua eo biển Hormuz an toàn sẽ không được phép.

Iran đã thành lập Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) để thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ cảnh báo việc giao dịch với thực thể này tiềm ẩn rủi ro bị trừng phạt.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng bên trong Vịnh Ba Tư với thế giới, đã giảm mạnh kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2/2026, khiến giá dầu tăng vọt.

Tuy nhiên, khoảng 1/4 số tàu chở dầu lớn không thuộc Iran bị mắc kẹt trong Vịnh Ba Tư khi xung đột nổ ra đã tìm cách để từng bước thoát ra./.

Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz Ngày 27/5, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép.