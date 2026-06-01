Ấn Độ: Rò rỉ khí gas nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay ở bang Punjab, miền Bắc nước này.

Vụ việc xảy ra tại một khu công nghiệp ở thành phố Ludhiana, cách thủ phủ Chandigarh của bang Punjab khoảng 105km về phía Tây.

Theo cảnh sát, sự cố xảy ra khi công nhân đang vệ sinh một bể chứa trong nhà máy thì khí độc bất ngờ rò rỉ và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực.

Nồng độ khí cao khiến nhiều công nhân đang làm việc bên trong không kịp thoát ra ngoài. Một số người ngất xỉu do ngạt thở và bị kích ứng mắt nghiêm trọng. Ngoài 3 nạn nhân tử vong, nhiều người đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, cơ quan quản lý thảm họa và nhân viên y tế đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ rò rỉ./.

Nhật Bản: Rò rỉ khí gas tại nhà máy của Tập đoàn Daio Một vụ rò rỉ khí tại nhà máy giấy ở Nhật Bản khiến 6 người nhập viện, trong đó có 2 người trong tình trạng nghiêm trọng, liên quan đến khí carbon monoxide.

​