Đời sống

Ấn Độ: Rò rỉ khí gas nghiêm trọng khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Theo cảnh sát, sự cố xảy ra khi công nhân đang vệ sinh một bể chứa trong nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay ở bang Punjab, thì khí độc bất ngờ rò rỉ và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực.

Nguyễn Hà

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay ở bang Punjab, miền Bắc nước này.

Vụ việc xảy ra tại một khu công nghiệp ở thành phố Ludhiana, cách thủ phủ Chandigarh của bang Punjab khoảng 105km về phía Tây.

Theo cảnh sát, sự cố xảy ra khi công nhân đang vệ sinh một bể chứa trong nhà máy thì khí độc bất ngờ rò rỉ và nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực.

Nồng độ khí cao khiến nhiều công nhân đang làm việc bên trong không kịp thoát ra ngoài. Một số người ngất xỉu do ngạt thở và bị kích ứng mắt nghiêm trọng. Ngoài 3 nạn nhân tử vong, nhiều người đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, cơ quan quản lý thảm họa và nhân viên y tế đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ.

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ rò rỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ấn Độ #rò rỉ khí gas #ngạt thở Ấn Độ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Lính cứu hỏa kiểm tra hiện trường sau vụ rò rỉ khí. (Ảnh: koreajoongangdaily)

Hàn Quốc: Cháy gây rò rỉ khí độc tại nhà máy chip

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h32 giờ địa phương (8h32 theo giờ Hà Nội) tại một phòng chứa khí ở tầng 6, nối hai dây chuyền sản xuất tại nhà máy ở Cheongju, cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía Nam.

Tin cùng chuyên mục