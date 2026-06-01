Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ đạo triệt để chống đầu cơ bất động sản

Ngày 1/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố sẽ tăng cường xử lý các hành vi đầu cơ và trốn thuế trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc cần thoát khỏi mô hình phát triển phụ thuộc vào lợi nhuận từ bất động sản.

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Tổng thống Lee chia sẻ một bài báo phản ánh tình trạng các vụ việc bị nghi ngờ trốn thuế bất động sản tập trung chủ yếu tại khu vực thủ đô Seoul đồng thời nhấn mạnh đầu cơ bất động sản bất hợp pháp và trốn thuế sẽ không thể tiếp diễn.

Phát biểu của Tổng thống Lee được đưa ra sau khi số liệu từ Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) cho thấy phần lớn các tố cáo liên quan đến hành vi trốn thuế bất động sản đều tập trung tại vùng thủ đô.

Theo tài liệu của NTS công bố, kể từ khi Trung tâm tiếp nhận tố giác trốn thuế bất động sản được thành lập vào tháng 11/2025 đến hết tháng 3/2026, cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng 780 đơn tố giác.

Trong số đó, 633 vụ, tương đương 81%, thuộc thẩm quyền của các Cục Thuế khu vực thủ đô gồm Seoul, Gyeonggi và Incheon. Trong khi đó, các địa phương ngoài vùng thủ đô như Busan, Daejeon, Gwangju và Daegu chỉ ghi nhận 147 vụ.

Phân tích số liệu cho thấy mức độ tập trung rất cao của các hoạt động giao dịch, đầu cơ và nghi vấn trốn thuế bất động sản chủ yếu tập trung ở khu vực thủ đô, nơi giá nhà đất đã tăng mạnh trong nhiều năm qua và luôn là một trong những vấn đề kinh tế-xã hội nhạy cảm nhất tại Hàn Quốc.

Phát biểu của Tổng thống Lee được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền đương nhiệm có thể sẽ đẩy mạnh các biện pháp chống đầu cơ, tăng cường thanh tra thuế và siết chặt quản lý thị trường bất động sản trong thời gian tới. Điều này phù hợp với quan điểm lâu nay của ông Lee rằng tăng trưởng kinh tế cần dựa trên đổi mới sáng tạo và năng suất lao động thay vì lợi nhuận từ sở hữu bất động sản.

Chiến dịch chống đầu cơ bất động sản được xem là một trong những trọng tâm ưu tiên trong chương trình nghị sự kinh tế-xã hội của Tổng thống Lee. Chính phủ đương nhiệm đã triển khai một loạt biện pháp mạnh bao gồm: chấm dứt các ưu đãi thuế chuyển nhượng đối với người sở hữu nhiều nhà kết thúc ngày 9/5; tăng thuế đối với các hoạt động đầu cơ và tích trữ bất động sản; áp trần cho vay thế chấp nhà ở tại các khu vực nóng về giá nhà; siết tín dụng đối với người sở hữu nhiều bất động sản; tăng cường điều tra thao túng giá, giao dịch giả và trốn thuế bất động sản; thành lập cơ chế giám sát tội phạm bất động sản trực thuộc Văn phòng Thủ tướng./.

