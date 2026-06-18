Trung Quốc dẫn độ nghi phạm chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Công an nước này ngày 17/6 cho biết cảnh sát Trung Quốc mới đây đã dẫn độ Lưu Nhẫn, một nghi phạm chủ chốt trong một vụ án cờ bạc, lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia quy mô lớn, từ Campuchia về nước.

Lưu Nhẫn là một thành viên chủ chốt của mạng lưới cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới lớn do Trần Chí, công dân Trung Quốc, cầm đầu.

Các nhà điều tra cho biết Trần Chí đã chỉ đạo Lưu Nhẫn và những đối tượng khác thành lập Tập đoàn Kim Bối (Jinbei Group) ở Campuchia vào năm 2016.

Nhóm này điều hành nhiều nền tảng cờ bạc trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc và dụ dỗ họ tham gia các hoạt động cờ bạc.

Từ năm 2020, nhóm này cũng điều hành các đường dây lừa đảo viễn thông ở Campuchia, thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn với số tiền cực kỳ lớn.

Đối tượng Lưu Nhẫn cũng bị nghi dính líu đến các tội phạm bạo lực nghiêm trọng, bao gồm giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích. Đối tượng đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự, và các cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành.

Vào tháng Tư, Lý Hùng, một nhân vật cấp cao trong một công ty có liên kết với băng đảng Trần Chí, đã bị áp giải về Trung Quốc từ Phnom Penh.

Đối tượng này bị nghi ngờ điều hành sòng bạc, lừa đảo, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và che giấu tiền thu được từ hoạt động tội phạm.

Kể từ đầu năm nay, Trung Quốc và Campuchia đã tăng cường hợp tác thực thi pháp luật để đối phó với tình hình nghiêm trọng của các vụ lừa đảo viễn thông và trực tuyến nhắm vào công dân Trung Quốc tại Campuchia.

Hai nước đã tăng cường các chiến dịch trấn áp chung đối với các đường dây, căn cứ lừa đảo và bắt giữ các nhà tài trợ chính cùng các thành viên chủ chốt của các mạng lưới tội phạm.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, đến nay, chính quyền Campuchia đã hồi hương hơn 20.000 nghi phạm liên quan đến các vụ lừa đảo viễn thông về Trung Quốc, cùng với một số nghi phạm liên quan đến các vụ án giết người.

Cảnh sát Trung Quốc đã tổ chức các cuộc điều tra phối hợp trên hơn 10 tỉnh của nước này, trong đó có Sơn Tây, Sơn Đông và Hồ Nam.

Bộ cho biết sẽ duy trì chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với tội phạm viễn thông xuyên quốc gia và lừa đảo trực tuyến, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước liên quan và đẩy mạnh các hoạt động phối hợp.

Chính quyền cũng sẽ tăng cường nỗ lực triệt phá các trung tâm lừa đảo, bắt giữ đối tượng bỏ trốn và củng cố kết quả của các chiến dịch trấn áp đang diễn ra./.

Campuchia trục xuất hàng nghìn người nước ngoài liên quan lừa đảo trực tuyến Trong 9 tháng gần đây, lực lượng chức năng Campuchia đã ra quân triệt phá hơn 250 tụ điểm lừa đảo trực tuyến, trục xuất 13.039 người nước ngoài liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.