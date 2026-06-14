Hương sắc Việt Nam” - Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Đặc biệt, Nghệ sỹ Chu Bảo Quế đã dành tặng khán giả tại Osaka tiết mục Quan họ cổ “Ngồi tựa mạn thuyền.”

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ đến từ Việt Nam, trong đó có Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Hường và nghệ sỹ Thúy Hằng với tiết mục Quan họ cổ “Ai xuôi về;” Nghệ sỹ Ưu tú Quỳnh Mai với tiết mục Chèo cổ “Gửi anh khúc hát nghĩa tình” và tiết mục diễn xướng “Cô đôi Thượng Ngàn” do Nghệ sỹ Thu Trang trình diễn.

Đặc biệt, Nghệ sỹ Chu Bảo Quế đã dành tặng khán giả tại Osaka tiết mục Quan họ cổ “Ngồi tựa mạn thuyền.”

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ đến từ Việt Nam, trong đó có Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Hường và nghệ sỹ Thúy Hằng với tiết mục Quan họ cổ “Ai xuôi về;” Nghệ sỹ Ưu tú Quỳnh Mai với tiết mục Chèo cổ “Gửi anh khúc hát nghĩa tình” và tiết mục diễn xướng “Cô đôi Thượng Ngàn” do Nghệ sỹ Thu Trang trình diễn.

Ngày 14/6, Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” với chủ đề “Tôn vinh văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu” đã được tổ chức trang trọng tại Nhật Bản.

Tham dự sự kiện có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Nguyễn Trường Sơn; Chủ tịch Hội thân hữu Nhật-Việt, ông Sakai Norihiro; Phó Tổng Thư ký Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Giáo sư-Tiến sỹ danh dự, Kỷ lục gia thế giới, Nghệ sỹ Chu Bảo Quế; nhiều nghệ sỹ Việt Nam và Nhật Bản, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu khai mạc chương trình, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, ông Nguyễn Trường Sơn, nhấn mạnh chương trình “Hương sắc Việt Nam” là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản gặp gỡ, giao lưu, tăng cường tình đoàn kết và hướng về cội nguồn dân tộc.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Trường Sơn bày tỏ vui mừng khi chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi đến từ Việt Nam, mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, qua đó góp phần kết nối tình cảm quê hương và giúp bà con kiều bào tại Nhật Bản được thưởng thức các giá trị văn hóa truyền thống ngay trên đất nước Nhật Bản.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn phát biểu chào mừng. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phát biểu chào mừng, bà Lê Thương-Chủ tịch Hội người Việt vùng Kansai, Trưởng ban tổ chức khẳng định văn hóa là linh hồn của dân tộc, là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt Nam ở xa quê hương với cội nguồn, tiếng mẹ đẻ và những giá trị truyền thống đã nuôi dưỡng tâm hồn dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ban Tổ chức cho biết chương trình “Hương sắc Việt Nam” không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một không gian văn hóa, nơi các giá trị văn hóa Việt được giới thiệu, gìn giữ và lan tỏa. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cùng nhìn lại hành trình giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, truyền thống Việt nơi đất khách quê người.

Giáo sư- Nghệ sỹ Chu Bảo Quế bày tỏ vinh dự và xúc động khi được tham dự chương trình, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc giữ gìn và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay những người làm văn hóa, mà còn là sứ mệnh chung của mỗi người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Theo Nghệ sỹ Chu Bảo Quế, những giá trị văn hóa Việt Nam như dân ca Quan họ, tranh dân gian Đông Hồ và các loại hình nghệ thuật truyền thống khác ngày càng được thế giới biết đến và trân trọng, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc.

Nghệ sỹ Chu Bảo Quế dành tặng khán giả tại Osaka tiết mục Quan họ cổ “Ngồi tựa mạn thuyền”. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Nghệ sỹ Chu Bảo Quế bày tỏ tin tưởng rằng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục là những sứ giả văn hóa tích cực, góp phần xây dựng nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước.

Một điểm nhấn của chương trình năm nay là việc công chiếu bộ phim tài liệu “Người giữ hồn di sản,” tác phẩm vừa được trao Giải Bông Sen Vàng năm 2025. Bộ phim kể câu chuyện về những người âm thầm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, qua đó gửi gắm thông điệp rằng văn hóa chỉ thực sự sống mãi khi được các thế hệ tiếp nối trân trọng, bảo tồn và phát huy.

Đặc biệt, Nghệ sỹ Chu Bảo Quế đã dành tặng khán giả tại Osaka tiết mục Quan họ cổ “Ngồi tựa mạn thuyền.”

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ đến từ Việt Nam, trong đó có Nghệ sỹ Nhân dân Thúy Hường và nghệ sỹ Thúy Hằng với tiết mục Quan họ cổ “Ai xuôi về;” Nghệ sỹ Ưu tú Quỳnh Mai với tiết mục Chèo cổ “Gửi anh khúc hát nghĩa tình” và tiết mục diễn xướng “Cô đôi Thượng Ngàn” do Nghệ sỹ Thu Trang trình diễn.

Các nghệ sỹ đã mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, gửi gắm tình yêu quê hương và hơi thở văn hóa Việt Nam tới bà con kiều bào tại Nhật Bản.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, câu chuyện văn hóa và hoạt động giao lưu, chương trình “Hương sắc Việt Nam” góp phần khơi dậy tình yêu quê hương trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam giàu bản sắc, truyền thống và luôn hướng tới tương lai.

Tiết mục quan họ cổ “Ai xuôi về” với phần trình diễn của Nghệ sỹ nhân dân Thúy Hường và nghệ sỹ Thúy Hằng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Chương trình khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu, nghệ sỹ, bà con cộng đồng người Việt Nam và bạn bè Nhật Bản./.

Việt Nam lan tỏa đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc tại Nhật Bản Nhằm tạo nên tổng thể vừa gần gũi, sâu sắc, vừa giàu tính hội nhập, các chương trình nghệ thuật của Việt Nam tại EXPO 2025 xây dựng trên tinh thần tôn vinh bản sắc văn hóa kết hợp yếu tố hiện đại.

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