Lao động chính thức tại Hàn Quốc giảm lần đầu tiên sau hơn 26 năm

Số lao động chính thức tại Hàn Quốc trong tháng 5/2026 giảm 7.000 người so với cùng kỳ năm trước, còn 16,74 triệu người, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau hơn 26 năm và chấm dứt chuỗi tăng liên tục kéo dài 316 tháng kể từ tháng 1/2000.

Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 15/6, đây là lần đầu chỉ số này giảm kể từ tháng 12/1999, thời điểm nền kinh tế nước này vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Mức giảm tập trung chủ yếu ở lực lượng lao động trẻ. Trong tháng 5, số lao động chính thức ở độ tuổi 20 và 30 giảm tổng cộng 197.000 người so với cùng kỳ năm trước, mức giảm lớn nhất kể từ cuối năm 2020.

Ngành sản xuất ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất với 92.000 việc làm bị cắt giảm ở hai nhóm tuổi này, trong khi lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cũng giảm mạnh ở nhóm lao động tuổi 20.

Tổng số lao động trong ngành sản xuất giảm 140.000 người, đánh dấu tháng giảm thứ 23 liên tiếp. Trái lại, số lao động từ 60 tuổi trở lên trong lĩnh vực này tăng 18.000 người, cho thấy xu hướng già hóa lực lượng lao động.

Mặc dù số lao động chính thức giảm, tỷ lệ lao động chính thức trong tổng số lao động hưởng lương vẫn đạt mức cao kỷ lục 57,5%. Tuy nhiên, tổng số người có việc làm trong tháng 5 cũng giảm 40.000 người, ghi nhận mức giảm đầu tiên sau 17 tháng liên tiếp tăng trưởng.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và chi phí nguyên liệu gia tăng đang ảnh hưởng đến hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc cam kết ưu tiên cải thiện việc làm cho thanh niên và sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới./.

Hàn Quốc mở rộng cấp thị thực lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ Hàn Quốc sẽ mở rộng diện cấp thị thực lao động cho một số lĩnh vực dịch vụ như logistics, chuyển phát và hỗ trợ y tế nhằm bổ sung nguồn nhân lực đang thiếu hụt tại nhiều ngành nghề trong nước.