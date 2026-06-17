Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Chính phủ Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế tại khu vực biên giới liên Triều bằng cách thu hẹp phạm vi Đường kiểm soát dân sự (CCL), qua đó mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho hay ngày 17/6, bộ này đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều. Theo đó, CCL, khu vực nằm trong phạm vi từ 7-10km về phía nam Đường phân giới quân sự (MDL), sẽ được thu hẹp xuống mức trung bình khoảng 6km.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back, CCL được thiết lập nhằm hạn chế sự tiếp cận của dân thường và bảo đảm hoạt động quân sự, song những năm gần đây ngày càng xuất hiện nhiều yêu cầu điều chỉnh cơ chế kiểm soát này.

Để đáp ứng yêu cầu trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh CCL nhằm thích ứng với môi trường an ninh trong tương lai, trong bối cảnh nguồn nhân lực quân đội suy giảm, đồng thời vẫn bảo đảm các yêu cầu tác chiến cần thiết.

CCL được thiết lập sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự và hạn chế người dân tiếp cận khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt.

Hiện nay, tuyến này kéo dài khoảng 7km về phía Nam MDL tại khu vực mặt trận phía Tây và khoảng 10km tại mặt trận phía Đông.

Tuy nhiên, các quy định về kiểm soát nghiêm ngặt biên giới đã gây ra nhiều khó khăn cho cư dân địa phương trong việc sử dụng đất đai, phát triển bất động sản và thực hiện các hoạt động kinh tế.

Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đang thúc đẩy việc dịch chuyển ranh giới CCL lên phía Bắc nhằm giảm bớt các hạn chế về phát triển, đồng thời cải thiện điều kiện sống cho người dân sinh sống gần khu vực biên giới.

Theo kế hoạch, khu vực hiện được phân loại là “Khu bảo vệ kiểm soát” sẽ được chuyển đổi thành “Khu bảo vệ hạn chế.”

Việc thay đổi này cho phép triển khai các dự án phát triển đất đai và xây dựng sau khi được cơ quan chức năng phê duyệt.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm chính sách mới sẽ được áp dụng đối với khoảng 270km2 đất, ngoài ra chính phủ nước này cũng dự kiến dỡ bỏ các hạn chế đối với khoảng 450km2 thuộc khu vực “Khu bảo vệ hạn chế,” tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển bất động sản tư nhân.

Trong nỗ lực hiện đại hóa và tối ưu hóa hệ thống phòng thủ, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ tháo dỡ các công trình quân sự được đánh giá không còn giá trị chiến thuật tại 23 địa điểm dọc khu vực biên giới, bao gồm các rào chắn và chốt chặn đường ở thành phố Paju và huyện Yanggu thuộc tỉnh Gangwon.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Chính phủ Hàn Quốc còn có kế hoạch triển khai hệ thống đăng ký và xác thực điện tử thông qua ứng dụng di động vào năm 2027, giúp đơn giản hóa thủ tục xin phép ra vào khu vực CCL.

Bên cạnh đó, quy trình phê duyệt đối với thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp tại các vùng biên giới cũng sẽ được đơn giản hóa nhằm hỗ trợ hoạt động canh tác của người dân địa phương./.

Hàn Quốc sẽ mở lại toàn bộ các tuyến đường mòn hòa bình dọc biên giới liên Triều Thông báo ngày 1/4 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc nêu rõ các tuyến đường mòn - được gọi chung là “Đường mòn Hòa bình DMZ” - sẽ mở cửa từ ngày 17/4 đến hết ngày 30/11 tới.