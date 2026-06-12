Năng lượng xanh lần đầu đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện tăng thêm tại Trung Quốc

Ngày 12/6, Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy nước này đã đạt được cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh khi nguồn năng lượng tái tạo bổ sung đã hoàn toàn đáp ứng nhu cầu điện năng gia tăng.

Đây là lần đầu tiên năng lượng xanh đáp ứng toàn bộ nhu cầu điện năng tăng thêm ở Trung Quốc.



Theo Báo cáo Phát triển Năng lượng Tái tạo, trong năm ngoái, công suất phát điện từ các nguồn năng lượng tái tạo mới được lắp đặt tại Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục và chiếm hơn 60% tổng công suất năng lượng tái tạo bổ sung trên toàn cầu.

Báo cáo dự báo Trung Quốc sẽ bổ sung khoảng 300 gigawatt công suất điện gió và điện Mặt Trời mới trong năm nay, qua đó tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng xanh và phát thải carbon thấp.



Cũng theo báo cáo, tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của Trung Quốc đã vượt 2.337 gigawatt trong năm 2025, chiếm 82,7% tổng công suất điện lắp đặt mới.

Đáng chú ý, công suất lắp đặt điện Mặt Trời phân tán mới đã vượt mốc 100 gigawatt trong năm thứ hai liên tiếp, cùng với những cải thiện đáng kể về khả năng hấp thụ của lưới điện khu vực và hiệu quả sử dụng năng lượng sạch.



Số liệu của Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho thấy sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 4.000 tỷ kilowatt-giờ trong năm 2025, cao hơn tổng mức tiêu thụ điện của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vốn ở mức khoảng 3.800 tỷ kilowatt-giờ.



Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới và cam kết đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trên mọi lĩnh vực./.

Tỉnh Quảng Ninh tăng tốc thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo Nhiều dự án quy mô lớn đã được triển khai hoặc xúc tiến đầu tư, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành năng lượng như Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; điện gió Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 4.

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