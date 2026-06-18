Nga và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế đa lĩnh vực

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 khẳng định Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trong suốt 35 năm qua và còn nhiều tiềm năng để mở rộng quan hệ trong thời gian tới.

Phát biểu trong thông điệp gửi Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN tổ chức tại thành phố Kazan bên lề Hội nghị Cấp cao Nga-ASEAN, ông Putin cho biết quan hệ giữa Nga và ASEAN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời hình thành các mối quan hệ song phương ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Theo nhà lãnh đạo Nga, hai bên có triển vọng hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, trao đổi công nghệ tiên tiến, năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, vận tải và logistics.

Ông cũng nhấn mạnh các đối tác thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) cùng nhiều tổ chức khu vực khác đang thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên này.

Hội nghị Cấp cao Nga-ASEAN diễn ra trong hai ngày 17-18/6 tại Kazan, đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ song phương. Theo cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov, hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và các quốc gia thành viên ASEAN, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam.

Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị sẽ tạo ra những cơ hội mới để mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và công nghiệp cùng có lợi, đồng thời thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Theo ông, những bước tiến này sẽ góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của tất cả các quốc gia thành viên.

Ngoài các vấn đề hợp tác kinh tế, chương trình nghị sự của hội nghị còn bao gồm trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Ông Ushakov cho biết các bên dự kiến tái khẳng định cam kết xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng và dân chủ dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Putin đã có các cuộc gặp song phương với nhiều nhà lãnh đạo ASEAN. Ông đồng chủ trì hội nghị cùng Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., nước hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng có các cuộc gặp với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi chính thức dành cho các trưởng đoàn tham dự hội nghị, ông Putin cho rằng Nga và các nước ASEAN cùng ủng hộ việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng, bảo vệ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Ông khẳng định Nga sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên ASEAN nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh, thịnh vượng và phát triển cho các quốc gia cũng như toàn bộ khu vực Á-Âu./.

ASEAN và Nga thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực Nga kêu gọi đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa ASEAN và EAEU trên cơ sở các thỏa thuận thương mại tự do đã có với các nước thành viên ASEAN và các chương trình hợp tác kinh tế giữa ASEAN với EAEU.

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