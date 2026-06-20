ASEAN và UNODC tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia

Ngày 19/6 tại Vienna, Cộng hòa Áo, Ủy ban ASEAN tại Vienna (ACV) gồm Đại sứ, Đại biện 8 nước thành viên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào và Singapore, đã có cuộc làm việc với Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), bà Monica Juma.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Đại sứ các nước ASEAN tại Vienna và bà Juma kể từ khi bà đảm nhiệm cương vị Giám đốc Điều hành UNODC hồi tháng 5/2026.

Cuộc làm việc diễn ra trong bối cảnh UNODC đang xây dựng các định hướng chiến lược giai đoạn sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan này trong tăng cường ứng phó với các thách thức toàn cầu ngày càng phức tạp liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, ma túy, tham nhũng, buôn người và tội phạm mạng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Juma đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của ASEAN đối với các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy hợp tác đa phương.

Bà khẳng định ASEAN là một trong những đối tác quan trọng của UNODC, đồng thời ghi nhận những thành tựu nổi bật của ASEAN trong xây dựng các cơ chế hợp tác khu vực, thúc đẩy đối thoại chính sách và triển khai các sáng kiến thực tiễn nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Giám đốc Điều hành UNODC đặc biệt cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Bà nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đóng góp vào tiến trình xây dựng luật pháp quốc tế.

Bà Juma khẳng định Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực ưu tiên của UNODC trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức ngày càng nghiêm trọng như ma túy tổng hợp, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn người, rửa tiền và các hoạt động của các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Các nước ASEAN khẳng định ASEAN coi trọng quan hệ đối tác tốt đẹp với UNODC và đánh giá cao những hỗ trợ thiết thực của UNODC đối với khu vực trong thời gian qua; mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực ưu tiên của khu vực, đặc biệt là phòng, chống tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, buôn người, ma túy tổng hợp và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; đề nghị UNODC tiếp tục duy trì đối thoại thường xuyên với Đại sứ các nước ASEAN tại Vienna, hỗ trợ triển khai hiệu quả các chương trình xây dựng năng lực và tăng cường kết nối giữa UNODC với các cơ chế hợp tác của ASEAN.

Đại biện 8 nước thành viên Việt Nam, Philippines, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Lào và Singapore. (Ảnh TTXVN phát)

Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cho biết Việt Nam đánh giá cao những hỗ trợ của UNODC đối với ASEAN và khu vực, đồng thời đề nghị UNODC tiếp tục ưu tiên các chương trình xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các công cụ pháp lý quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và việc nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò thiết yếu của Liên hợp quốc trong giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay.

Bà Juma nhất trí quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Việt Nam cùng các đối tác liên quan để sớm hiện thực hóa sáng kiến thành lập Trung tâm Đào tạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương về phòng, chống tội phạm mạng, góp phần nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp trong khu vực nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức ngày càng gia tăng từ tội phạm mạng.

Cuộc làm việc diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thực chất và xây dựng. Các bên nhất trí duy trì đối thoại thường xuyên, tăng cường phối hợp giữa UNODC với ASEAN và các nước thành viên nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển bền vững của khu vực cũng như trên thế giới./.

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