Động đất tại Indonesia: Giới chức thông báo thương vong và thiệt hại

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 16/6, giới chức nước này thông báo trận động đất có độ lớn 6,7 xảy ra tại đảo Sulawesi đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, hơn 10 người bị thương và gây hư hại cho nhiều công trình dân sinh.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết trận động đất xảy ra lúc 10h27, với tâm chấn nằm ở khu vực phía Đông Nam thành phố Palu. Dù rung chấn được cảm nhận rõ trên diện rộng, nhưng cơ quan chức năng xác nhận không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia - ông Abdul Muhari cho biết 1 người đã thiệt mạng tại huyện Sigi, cách thành phố Palu khoảng 20km. Ngoài ra, hơn 10 người bị thương nặng và đang được điều trị.

Động đất cũng gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng. Hàng chục ngôi nhà tại Palu, Sigi và huyện Parigi Moutong bị hư hỏng. Một số cây cầu, trụ sở cơ quan nhà nước và khách sạn cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người dân địa phương cho biết họ đã vội vã sơ tán khi cảm nhận rung lắc mạnh.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, nơi các mảng kiến tạo thường xuyên va chạm, khiến động đất và núi lửa phun trào xảy ra khá thường xuyên.

Năm 2018, tại Palu, một trận động đất độ lớn 7,5 kèm sóng thần đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.200 người và gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn khu vực./.

Động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển Indonesia Độ sâu nông khiến rung chấn động đất có thể được cảm nhận rõ tại nhiều khu vực xung quanh tâm chấn trên đảo Sulawesi, tuy nhiên hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại vật chất.