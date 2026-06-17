Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Khánh Hòa và cục bộ mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 17/6, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh này.

Cùng với đó, từ chiều tối 17/6 đến sáng sớm 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cục bộ có mưa to trên 100mm.

Cụ thể, trong khoảng thời gian trên, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Khánh Hoà, đặc biệt tại các xã, phường: Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh; Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Diên Lâm, Hòa Trí, Nam Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Vạn Ninh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 17/6, khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Khánh Hiệp 72,4mm, Thành Sơn 61,6mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin từ chiều tối 17/6 đến sáng sớm 18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều tối và tối 17/6: khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

"Các khu vực nêu trên cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Đêm 16/6 và sáng 17/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/6 đến 0 giờ ngày 17/6 có nơi trên 100mm như trạm: Việt Vinh (Tuyên Quang) 205,4mm, Bằng Thanh (Thái Nguyên) 189,4mm, Huyền Hội (Vĩnh Long) 140mm, Phong Phú (Lâm Đồng) 133,9mm, La Ngà (Đồng Nai) 110,8mm…

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hiện vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, đêm 17/6 và ngày 18/6, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

Cà Mau: Sạt lở đất gây thiệt hại lớn về tài sản tại xã Tam Giang Các lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã giúp đỡ người dân di dời khẩn cấp tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn; triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả bước đầu do sạt lở gây ra tại xã Tam Giang.