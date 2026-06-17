Môi trường

Hà Nội: Cá chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt hồ Nghĩa Đô

Đại diện cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình và chỉ đạo xử lý các giải pháp để kịp thời ngăn chặn tình trạng cá chết tiếp diễn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Cúc
Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Sáng 17/6, nhiều người dân tập thể dục quanh hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) bất ngờ phát hiện hàng loạt cá chết nổi dày đặc trên mặt hồ, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, khiến nhiều người dân bất ngờ, ảnh hưởng đến việc tập thể dục và sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Khắc Huân, sinh sống ở Khu tập thể Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), cho biết sáng nay ông đi thể dục quanh hồ như mọi ngày thì thấy mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Đi quanh hồ, ông phát hiện ra có nhiều cá chết ở một góc hồ và đây là lần đầu tiên ông thấy có nhiều cá chết như vậy.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng 17/6, công nhân vệ sinh môi trường đã được huy động để thu gom, vớt xác cá.

Đại diện cơ quan chức năng địa phương cũng có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình và chỉ đạo xử lý các giải pháp để kịp thời ngăn chặn tình trạng cá chết tiếp diễn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến không khí, môi trường xung quanh công viên.

Về nguyên nhân, một số người dân cho rằng hiện tượng cá chết có thể liên quan đến thay đổi thời tiết liên tục, có thời điểm nắng nóng kéo dài khiến cá bị ngạt và chết.

Cơ quan chức năng phường Nghĩa Đô đã có mặt tại hiện trường ghi nhận tình hình, nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #Cá chết #hồ Nghĩa Đô TP. Hà Nội
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