Bão Mekhala tiếp tục mạnh lên nhưng không di chuyển vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 16 giờ chiều 20/6, vị trí tâm bão Mekhala ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc-136,2 độ Kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 11.

Hiện bão Mekhala còn cách khu vực phía Đông của Philippines vào khoảng 2.000km.

Trước đó, sáng 20/6, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Mekhala, đây là cơn bão thứ 7 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với cường độ gió mạnh nhất cấp 12 giật cấp 16; khoảng ngày 24/6 khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đảo Luzon (Philippines), bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực phía Đông Nam Nhật Bản.

Hiện bão Mekhala chưa có dấu hiệu di chuyển vào Biển Đông. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh ở khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ có xu hướng dịch chuyển về phía thành phố Hà Nội.

Cảnh báo từ khoảng 19 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 20/6, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây mưa cho các phường/xã phía Nam thành phố Hà Nội, sau đó sẽ mở rộng sang các phường, xã khác thuộc khu vực Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đối với tình hình mưa ở các khu vực, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo tối và đêm 20/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp./.

Khả năng El Nino rất mạnh: Việt Nam đối mặt nhiều đợt nắng nóng, bão mạnh Trong năm nay, El Nino không chỉ làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, mà còn có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như mưa lớn, lũ quét, bão mạnh.