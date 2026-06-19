Xác minh tình trạng ô nhiễm tại cảng cá Lạch Vạn sau phản ánh của TTXVN

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại khu neo đậu tàu, thuyền Lạch Vạn (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mà phóng viên TTXVN phản ánh vừa qua, ngày 18/6/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 2636/SVHTTDL-TTBCXB về việc đề nghị chính quyền địa phương xã Diễn Châu kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin mà TTXVN đã phản ánh.

Căn cứ Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 6/11/2023 Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Châu chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và trả lời bằng văn bản đến Thông tấn xã Việt Nam; đồng thời báo cáo kết quả xử lý đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trước ngày 30/6/2026.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2026, TTXVN đã đăng tin ảnh “Ô nhiễm nghiêm trọng tại khu neo đậu tàu, thuyền Lạch Vạn,” phản ánh khu neo, đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cảng cá Lạch Vạn (xã Diễn Châu) - một trong 5 khu neo đậu trọng điểm của tỉnh Nghệ An, đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Nhiều loại rác thải sinh hoạt, ngư lưới cụ hư hỏng, túi nylon, thùng xốp, phế phẩm thủy sản và vật liệu xây dựng bị xả trực tiếp xuống luồng lạch và khu neo đậu.

Bên cạnh đó, hoạt động bốc dỡ, sơ chế hải sản tại cảng cá phát sinh lượng lớn chất bẩn và nước thải chưa được xử lý triệt để, làm suy giảm chất lượng môi trường nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển và đời sống người dân ở các làng biển.

Tình trạng rác thải dày đặc tại cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền Lạch Vạn xảy ra nhiều tháng qua không chỉ gây mất mỹ quan mà còn cản trở việc tiếp cận, neo đậu tàu thuyền của ngư dân.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và cộng đồng ngư dân trong việc tăng cường thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển nghề cá bền vững./.

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