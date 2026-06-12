Phú Thọ: Chủ trang trại lợn bị phạt gần 500 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Công an xã Đông Thành (tỉnh Phú Thọ) cho biết ngày 11/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thành đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Dương, chủ đầu tư dự án trang trại chăn nuôi lợn quy mô hơn 1.000 lợn nái tại khu 8 Khải Xuân, xã Đông Thành số tiền 492 triệu đồng.

Công ty bị xử phạt do nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đất đai, và bị buộc khắc phục hậu quả ô nhiễm đã gây ra.

Theo Công an xã Đông Thành, trong quá trình kiểm tra thực tế, thu thập tài liệu và phân tích mẫu độc lập, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp có 3 hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, công ty đã đưa cơ sở chăn nuôi vào hoạt động khi chưa thực hiện đăng ký môi trường theo quy định.

Trước đó, ngày 15/10/2025, công ty này từng bị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ xử phạt về hành vi tương tự nhưng chưa khắc phục triệt để, tiếp tục hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Dương bị xác định xả nước thải chăn nuôi chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Kết quả giám định cho thấy nhiều thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép, trong đó tổng Phốtpho (P) vượt 7,02 lần; BOD5 vượt 4,2 lần; tổng Nitơ (N) vượt 3,46 lần; COD vượt 2,89 lần; TSS vượt 1,94 lần và Coliform vượt 1,16 lần.

Ngoài ra, công ty còn tự ý thu gom đất trồng lúa, đào 4 ao với tổng diện tích hơn 7.909m² để chứa nước thải chăn nuôi trước khi xả ra hệ thống mương thủy lợi địa phương, gây ảnh hưởng đến môi trường và sử dụng đất không đúng mục đích.

Công an xã Đông Thành cho biết, việc xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Dương thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương./.

Khởi tố vụ án xả chất thải tại trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.