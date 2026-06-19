Vụ lừa đảo kỳ nghỉ dưỡng: Người thừa kế có quyền yêu cầu hoàn trả tài sản

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nhiều người bị hại là người cao tuổi đã qua đời trước khi vụ án được khởi tố.

Công an thành phố Hà Nội cho biết thân nhân và người thừa kế hợp pháp của các nạn nhân vẫn có thể cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để được xem xét bảo vệ quyền lợi và hoàn trả tài sản theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/6, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Hội nghị thông tin báo chí do Công an thành phố Hà Nội chủ trì, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an thành phố Hà Nội, cho biết tất cả bị hại có đơn trình báo đến cơ quan công an đều được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp người cao tuổi đã mất nhưng đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo, phục vụ công tác điều tra và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để được xem xét bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản, những người bị chiếm đoạt hoặc thân nhân của người bị hại cần chủ động cung cấp các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, chứng từ nộp tiền, phiếu thu, tài liệu giao dịch và các giấy tờ liên quan cho cơ quan điều tra.

Đây là một nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm khi vụ án lừa đảo dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch được Công an thành phố Hà Nội triệt phá thời gian qua.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể cho từng bộ phận nhằm bán, môi giới cho thuê hoặc chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Các đối tượng cung cấp kịch bản tư vấn, trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua sản phẩm hoặc nộp tiền đặt cọc, ký hợp đồng môi giới. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng tới chủ yếu là người cao tuổi.

Các đối tượng thường mời khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo, tặng voucher du lịch miễn phí, giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, đưa ra những cam kết hấp dẫn về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng để tạo lòng tin.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết các đối tượng đã nghiên cứu kỹ tâm lý của người cao tuổi để tiếp cận. Các đối tượng tập trung vào những người lớn tuổi, người đã nghỉ hưu, sống đơn chiếc. Chúng lợi dụng tuổi già, tiếp cận, chăm sóc, sử dụng những lời lẽ tạo sự tin tưởng. Nhân viên được đào tạo rất bài bản từ cách tiếp cận khách hàng đến việc đưa ra các cam kết sinh lời nhằm khiến người dân tin tưởng và bỏ tiền đầu tư.

Đối với khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ trước đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra lời hứa sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị hợp đồng, yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền đặt cọc, phí bảo đảm giao dịch hoặc phí nâng cấp dịch vụ. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, các công ty liên tục trì hoãn hoặc né tránh trách nhiệm thực hiện cam kết.

Theo Công an thành phố Hà Nội, tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng; thu giữ 11 ôtô, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản cùng nhiều tài sản khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) khởi tố các bị can liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". (Ảnh: TTXVN phát)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12-17/6/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến dòng tiền phạm tội, Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết các đối tượng đã sử dụng tiền chiếm đoạt được để đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội Rửa tiền và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ vai trò, trách nhiệm và dấu hiệu liên quan của các tổ chức, cá nhân khác trong vụ án.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời đầu tư, mua bán hoặc chuyển nhượng các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng có cam kết lợi nhuận cao hoặc những ưu đãi bất thường.

Người dân cần nâng cao cảnh giác; thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, mua bán, chuyển nhượng các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng có cam kết lợi nhuận cao hoặc những ưu đãi bất thường; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, áp dụng những biện pháp cần thiết để thu hồi tối đa tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân./.

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