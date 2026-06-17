Tăng cường hiệu quả hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Lào

Sáng 17/6, tại thành phố Hải Phòng diễn ra Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7.

Với sự tham dự của hơn 150 đại biểu, hội nghị tập trung tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 6, trao đổi những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, thống nhất phương hướng tăng cường hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các địa phương có chung đường biên giới và giữa Bộ Tư pháp hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng cho biết, từ năm 2011 đến nay, trải qua 6 kỳ Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự địa phương của Việt Nam và Lào, đặc biệt là ở các tỉnh có chung đường biên giới ngày càng được tăng cường, mở rộng.

Đến nay, 100% các cặp tỉnh biên giới Việt Nam-Lào đều ký kết các Thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ; trong đó, nhiều thỏa thuận, biên bản ghi nhớ được triển khai hiệu quả; các cuộc trao đổi, tiếp xúc dưới nhiều hình thức ở cấp địa phương giữa các Sở Tư pháp, Cơ quan Thi hành án dân sự của Việt Nam và Lào được tăng cường tổ chức.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh Hội nghị lần thứ 7 được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, hai Bộ Tư pháp đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, đang tích cực triển khai các chương trình hợp tác năm 2026.

Bộ trưởng khẳng định cơ chế Hội nghị đường biên là khuôn khổ hợp tác thiết thực và hiệu quả để các cơ quan tư pháp và thi hành án dân sự địa phương của các tỉnh có chung đường biên giới thường xuyên và trực tiếp thảo luận, đề xuất giải pháp tăng cường hợp tác, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Phát biểu chào mừng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết Hải Phòng là thành phố cảng lớn, cửa ngõ ra biển của khu vực phía Bắc, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của Việt Nam.

Thành phố có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với hai tỉnh Vientiane và Oudomxay của Lào. Những năm qua, Hải Phòng và các địa phương của Lào đã đạt nhiều kết quả hợp tác như thành lập Trung tâm hợp tác Vientiane-Hải Dương, hỗ trợ tỉnh Vientiane xây dựng Trường mẫu giáo; hỗ trợ đào tạo tiếng Việt và đào tạo đại học, sau đại học cho các học sinh từ tỉnh Vientiane và tỉnh Oudomxay.

Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác với Sở Tư pháp tỉnh Vientiane về trao đổi kinh nghiệm xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Tại phiên thảo luận, hai bên tích cực trao đổi, thảo luận về các chủ đề: công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ở các địa phương vùng biên, tình hình giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú; công tác thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nguồn đội ngũ cán bộ tư pháp ở trung ương và địa phương; phương hướng thúc đẩy hợp tác giữa Sở Tư pháp địa phương hai nước.

Theo thông tin tại hội nghị, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, hội đàm, ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác; phối hợp xây dựng và thực hiện các thủ tục thúc đẩy Dự án hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam về nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ Bộ Tư pháp Lào; tăng cường hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự, thi hành án dân sự, đào tạo cán bộ, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Ở cấp địa phương, các Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự của các tỉnh, thành phố hai nước tiếp tục đẩy mạnh giao lưu đoàn các cấp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh tại khu vực biên giới, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho biết Bộ Tư pháp Lào luôn coi trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Tư pháp Việt Nam trong suốt thời gian qua và nhấn mạnh ý nghĩa của cơ chế Hội nghị đường biên trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Bộ Tư pháp Lào sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung hai Bên đã thống nhất tại Hội nghị.

Kết thúc hội nghị, hai bên thống nhất sẽ tập trung vào việc triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030; thúc đẩy phê duyệt và triển khai Dự án hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Bộ Tư pháp Lào; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và đào tạo cán bộ; tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế Hội nghị đường biên; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân khu vực biên giới; ủng hộ lẫn nhau và tăng cường hợp tác trong các cơ chế hợp tác pháp luật và tư pháp trong khuôn khổ ASEAN, đồng thời hướng tới tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai bên trong năm 2027./.

Tăng cường hợp tác tư pháp, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh để quan hệ Việt Nam-Lào phát triển tốt đẹp là có sự đóng góp của nhiều ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai Bộ Tư pháp.

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