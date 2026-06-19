Khởi tố 2 bị can trong vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà nhập khẩu

Sáng 19/6, Công an Hà Nội thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố hai bị can liên quan đến đường dây buôn lậu số lượng lớn chân gà nhập khẩu, tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2026, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF (địa chỉ tại xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan (sinh năm 1979, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) trực tiếp điều hành đã nhập khẩu 339 công-ten-nơ chân gà theo loại hình sản xuất, gia công để xuất khẩu.

Tổng khối lượng chân gà nhập khẩu được xác định khoảng hơn 1,207 triệu tấn, với tổng trị giá khoảng trên 347 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho thấy sau khi nhập khẩu số hàng hóa nêu trên, Nguyễn Thị Tố Loan không thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Thay vào đó, Nguyễn Thị Tố Loan đã chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội), là Trưởng phòng Trợ lý của Tập đoàn An Bình Group, tổ chức tiêu thụ số hàng hóa này tại thị trường trong nước với khối lượng trên 10.000 tấn.

Cơ quan điều tra xác định trong số chân gà được nhập khẩu có sản phẩm xuất xứ từ một số quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm. Theo quy định, các sản phẩm này chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam để gia công và tái xuất, không được phép lưu hành, tiêu thụ trong nước.

Tuy nhiên, vì mục đích vụ lợi, các đối tượng đã đưa số hàng hóa trên ra tiêu thụ tại nhiều địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố khác. Đối tượng tiêu thụ chủ yếu là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Chân gà công an thu giữ. (Ảnh: CAHN)

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét các kho lạnh được sử dụng để bảo quản hàng hóa.

Tại kho đông lạnh An Việt 2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt Hà Nội, thuộc Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh. Trong số đó, khoảng 260 tấn chân gà đã hết hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng mốc trắng và bốc mùi nhưng vẫn được bảo quản trong kho lạnh, có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại kho đông lạnh THL của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kho vận THL, thuộc xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc về tội "Buôn lậu" theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.