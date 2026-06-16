Quảng Ngãi: Giết người vì xô xát khi đang ăn nhậu​, 3 người bị khởi tố

Ngày 16/6, Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Trần Ngọc Vũ, Lê Quý Bảo, Hồ Quang An về tội “Giết người."

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4/6, tại quán bar Mợ Chảnh thuộc tổ 3, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có 2 nhóm thanh niên đang ăn nhậu.

Nhóm thứ nhất ngồi tại bàn số 8, gồm 12 người. Nhóm thứ 2 ngồi tại bàn số 14, gồm 7 người Phan Đăng Chất. Do mâu thuẫn nảy sinh trong lúc ăn nhậu, hai nhóm lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau.

Trong quá trình đó, Lê Quý Bảo (sinh năm 2007, trú thôn Hiệp Phổ Nam, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) dùng dao đâm gây thương tích đối với Phan Đăng Chất (sinh năm 2002, trú thôn Đại An, xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi). Chất được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong vào trưa ngày 5/6.

Phòng PC02, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã truy xét, triệu tập toàn bộ các đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Lê Quý Bảo cùng hai đồng phạm Trần Ngọc Vũ (sinh năm 2005, trú tổ dân phố Phi Diễn, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), Hồ Quang An (sinh năm 2001, trú tổ 30, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Giết người.”

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng vụ việc nhằm xem xét, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật./.

Lào Cai: Nghi phạm giết người bị bắt giữ sau 8 giờ gây án Hù A San (sinh năm 1991) - nghi phạm giết bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu.