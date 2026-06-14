Lào Cai: Nghi phạm giết người bị bắt giữ sau 8 giờ gây án

Hù A San (sinh năm 1991) - nghi phạm giết bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu.

Tối 13/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm giết bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai chỉ sau 8 giờ gây án.

Đối tượng bị bắt khi đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu.

Trước đó, 11h30 trưa ngày 13/6, Công an xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo một bé trai 12 tuổi trú tại thôn Séo Tả 1, đã bị Hù A San, sinh năm 1991, trú tại thôn Séo Tả 2 dùng búa đánh vào đầu dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do cháu Đ. dùng ná bắn cao su và bắn vào người San nên đã xảy ra sự việc nêu trên.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn lên rừng sâu và có dấu hiệu tâm thần nên gây khó khăn trong quá trình truy bắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các lực lượng có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với lực lượng địa phương truy bắt nghi phạm gây án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Lào Cai: Bắt giữ nghi phạm sát hại cháu bé 12 tuổi sau 8 giờ gây án Sau 8 giờ huy động lực lượng truy bắt, Công an tỉnh Lào Cai đã khống chế nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành khi đối tượng đang cố thủ trên một thác nước trong rừng sâu.