TP Hồ Chí Minh: Khởi tố gần 200 bị can lừa đảo núp bóng 'bán kỳ nghỉ dưỡng'

Lợi dụng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và tâm lý muốn đầu tư sinh lời của người dân, nhiều đối tượng đã lập doanh nghiệp "ma," xây dựng các kịch bản tiếp thị chuyên nghiệp để dụ dỗ khách hàng tham gia các hợp đồng kỳ nghỉ.

Thông tin tại buổi họp báo sáng 19/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua công tác tiếp nhận tố giác của người dân và rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công ty có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc bán các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các doanh nghiệp bị điều tra gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn YTS, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yes International, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Theo cơ quan điều tra, để tạo lòng tin với khách hàng, các đối tượng thuê văn phòng tại các tòa nhà lớn, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tổ chức bộ máy hoạt động chuyên nghiệp với các bộ phận pháp lý, telesale, kinh doanh và chăm sóc khách hàng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia các chương trình du lịch hoặc mua dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận khách hàng, chủ yếu là người trung niên và người cao tuổi có điều kiện kinh tế.

Sau khi có thông tin khách hàng, nhân viên liên tục gọi điện mời tham dự các chương trình tri ân, nhận quà hoặc kỳ nghỉ miễn phí 3 ngày 2 đêm nhằm đưa khách đến trụ sở doanh nghiệp.

Tại đây, khách hàng được giới thiệu từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ có giá từ 30 triệu đồng đến 420 triệu đồng, kèm theo các cam kết như lợi nhuận gấp đôi sau ba tháng, hưởng lãi suất 8-10%/năm, được doanh nghiệp mua lại hoặc hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với giá cao.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký hợp đồng được soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trường hợp khách không đủ tiền, doanh nghiệp hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục đóng tiền.

Khi khách có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân hoặc phí thường niên. Thực tế, nhiều khách hàng tiếp tục ký các hợp đồng mới mà không biết hoặc không được giữ hợp đồng ngay sau khi ký.

Đại tá Mai Điền Phương, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Trong số các bị hại, có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng qua 42 hợp đồng, trường hợp thấp nhất bị chiếm đoạt 30 triệu đồng.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời đầu tư, đồng thời đề nghị những người đã trở thành nạn nhân sớm trình báo cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Đề cập đến việc nhiều người trẻ bị khởi tố trong vụ án, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết phần lớn là sinh viên mới ra trường, bị hấp dẫn bởi mức lương từ 6-8 triệu đồng/tháng cùng tiền hoa hồng nên tham gia làm nhân viên telesale, quản lý và trực tiếp gọi điện lôi kéo khách hàng.

Ông khuyến cáo người lao động cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc; đồng thời mong muốn gia đình, nhà trường tăng cường định hướng nghề nghiệp để tránh các trường hợp vô tình tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, truy xét dòng tiền và xác minh thêm các bị hại để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng Công an thành phố Hà Nội xác định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, được phân công vai trò cụ thể từ khâu chỉ đạo, gọi điện tiếp cận khách hàng đến trực tiếp tư vấn, lừa đảo.