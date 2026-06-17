Xử lý nghiêm đối tượng vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026

Liên quan đến phản ánh về việc thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 được đăng tải trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa khẳng định thông tin trên là có thật và sẽ xử lý nghiêm sai phạm có liên quan.

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Tổ kiểm tra và xử lý thông tin, bằng chứng vi phạm Quy chế thi của vụ việc trên. Kết quả xác minh cho thấy có thông tin đúng như phản ánh trên mạng xã hội.

Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp, thảo luận và thống nhất xử lý nghiêm trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Đối với những người có liên quan làm công tác coi thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo Quy chế thi và quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 liên quan đến 1 thí sinh và điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (phường Bắc Cam Ranh).

Trước đó, trưa 13/9 trên mạng xã hội có tài khoản facebook “V.V” đăng tải thông tin có 1 thí sinh trong phòng thi 057x (điểm thi Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự, phường Bắc Cam Ranh) bị phát hiện mang điện thoại vào cuối buổi thi bài thi tự chọn (môn thi thứ nhất) nhưng không bị giám thị lập biên bản.

Hiện nay, những thông tin đăng tải trên tài khoản mạng xã hội này đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên, nhiều người đã chụp lại, chia sẻ rộng rãi nên thu hút sự quan tâm của dư luận và đặt ra câu hỏi về sự việc liệu có sự gian lận nào trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở đây hay không.

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng Quy chế thi, bao gồm cả học sinh và trách nhiệm của cá nhân, hội đồng thi liên quan (nếu có).

Trước đó, kết thúc buổi thi môn tự chọn (sáng 12/6), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa báo cáo có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi, dùng điện thoại di động nhưng không có trường hợp mà tài khoản mạng xã hội "V.V" phản ánh.

Cụ thể, ở ca thi thứ nhất, tại điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (phường Đông Hải) có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi; điểm thi Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ (phường Bắc Nha Trang) có 1 thí sinh. Ngay khi phát hiện vi phạm, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi đã đình chỉ thi đối với các trường hợp này./.

Xử lý nghiêm các cán bộ, giáo viên vi phạm Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh khẳng định, hành vi vi phạm Quy chế thi của một vài cá nhân đã làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nỗ lực của hàng nghìn cán bộ, giáo viên toàn ngành.

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