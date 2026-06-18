Quảng Trị: Bắt giữ vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép quy mô lớn

Chiều 18/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn trên Quốc lộ 9.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17/6, tại Km58 Quốc lộ 9 (thuộc thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tổ công tác do Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an xã Khe Sanh và Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.T.N (sinh năm 1976, trú thôn Tân Định, xã Cam Lộ) có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Tang vật thu giữ gồm 74 hộp pháo ký hiệu KS4-4911X (loại 49 ống), 8 hộp pháo ký hiệu Chong Kol C0833 (loại 36 ống) và 2 hộp pháo ký hiệu Chong Kol C0834 (loại 36 ống), nghi là pháo hoa nổ trái phép. Số hàng này được vận chuyển trên xe taxi biển kiểm soát 74H-02X.XX do N.L.H.H (sinh năm 1987, trú thôn 1, xã Cam Lộ) điều khiển.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng N.T.N khai nhận toàn bộ số hàng trên là pháo hoa nổ và được đối tượng nhận vận chuyển để lấy tiền công.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Trị) đang mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Phát hiện đối tượng vận chuyển hơn 260kg pháo hoa nổ trái phép Lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm giường cabin buồng lái có 15 túi nylon màu đen, bên trong mỗi túi chứa 1 hộp bằng giấy, cùng 36 hộp nhỏ để bên ngoài với tổng trọng lượng là 264kg.