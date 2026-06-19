Cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (cũ) lĩnh 7 năm tù do nhận hối lộ

Ngày 19/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo từng làm việc tại Ủy ban Nhân dân các phường Thanh Trì, Hoàng Liệt (cũ) và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (quận Hoàng Mai cũ) về cùng tội “Nhận hối lộ” (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).

Trong vụ án này, các bị cáo bị Tòa kết tội về việc đã nhận tiền để tạo điều kiện cho xây dựng, sửa chữa các công trình trái phép trên địa bàn.

Tòa đã tuyên phạt 6 bị cáo trong vụ án này về cùng tội “Nhận hối lộ” gồm: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì cũ) 7 năm tù; Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì cũ) 7 năm 6 tháng tù; 2 cựu chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ (phụ trách địa bàn phường Thanh Trì cũ) là Trần Văn Quân 7 năm 9 tháng tù và Vũ Cát Sự 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cũ) 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ) 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, trong vụ án này, các bị cáo là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý, xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ (nay là phường Thanh Trì, Hà Nội).

Quá trình làm việc, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép ở phường Thanh Trì nhưng đã nhận tiền, hứa hẹn và tạo điều kiện cho xây dựng, sửa chữa trái phép hoặc không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Đặng Thanh Tùng đã giao cho Trần Văn Quân phụ trách tổ công tác địa bàn phường, theo quy định các công trình không được cấp phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn.

Ngoài ra, Tùng còn giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Số tiền nhận hối lộ các bị cáo chia nhau theo tỷ lệ bị cáo Tùng hưởng 25% - 30%; Diêm hưởng 15-20%; Nhã hưởng 20%; Thủy, Sự và Quân cùng hưởng 10%.

Ngoài ra, các bị cáo bổ sung một phần số tiền nhận hối lộ vào quỹ chung của Tổ trật tự xây dựng phường Thanh Trì để sử dụng, nhưng không ghi chép sổ theo dõi.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Trần Văn Quân đã nhận hối lộ 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng; bị cáo Diêm nhận hối lộ 820 triệu đồng, hưởng lợi 70 triệu đồng; Tùng nhận hối lộ 650 triệu đồng, hưởng lợi 60 triệu đồng; bị cáo Sự nhận hối lộ 370 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; bị cáo Nhã hưởng 50 triệu đồng, bị cáo Thủy hưởng 30 triệu đồng.

Trong số các bị hại có ông Nguyễn Văn Th (sinh năm 1965, ở phường Thanh Trì). Khoảng giữa tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn Th liên hệ với bị cáo Tùng đề đạt nguyện vọng muốn cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng.

Tùng đồng ý và bảo ông Th liên hệ với Trần Văn Quân để được hướng dẫn thủ tục. Khi ông Th đến gặp Quân thì Quân nói chủ công trình cần chi phí 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng.

Sau đó, ông Th đã giao đủ số tiền trên cho Quân. Nhận hối lộ xong, Quân thông báo cho Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm biết và cất số tiền trên vào tủ cá nhân để chia nhau.

Một vụ việc khác xảy ra vào đầu tháng 10/2024, khi đó, ông Vương Đức H (sinh năm 1985, ở phường Thanh Trì) đến Ủy ban Nhân dân phường gặp bị cáo Quân xin được tạo điều kiện hoàn thiện xây dựng sân Pickleball.

Do công trình không có giấy phép xây dựng nên Quân nói ông H cần chi phí 150 triệu đồng. Trong tháng 10/2024, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì cũ, ông H đã đưa tiền theo đúng yêu cầu của cựu chuyên viên Đội Quản lý Trật tự xây dựng đô thị.

Sau đó, Quân báo cáo Tùng và Diêm về việc nhận tiền của ông H nhằm tạo điều kiện cho ông này hoàn thiện công trình. Quân chia lại cho Tùng, Nhã và Diêm mỗi người 30 triệu đồng, chia cho Thủy 20 triệu đồng, chia cho Sự 10 triệu đồng và bản thân hưởng lợi 30 triệu đồng./.

Hà Nội: Ngày 19/6, mở lại phiên xử 6 cựu cán bộ xây dựng nhận hối lộ Các bị cáo này bị cáo buộc biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn Hà Nội, song các bị cáo đã nhận tiền của các chủ công trình rồi tạo điều kiện cho xây dựng trái phép.