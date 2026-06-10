Hà Nội: Ngày 19/6, mở lại phiên xử 6 cựu cán bộ xây dựng nhận hối lộ

Sáng 10/6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo từng làm việc tại Ủy ban Nhân dân các phường Thanh Trì, Hoàng Liệt (cũ) và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị (quận Hoàng Mai cũ) cùng về tội “Nhận hối lộ.”

Các bị cáo này bị cáo buộc biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn Hà Nội, song các bị cáo đã nhận tiền của các chủ công trình rồi tạo điều kiện cho xây dựng, sửa chữa trái phép.

Tại phiên tòa, một số bị cáo và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt với lý do khách quan. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và người liên quan, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào ngày 19/6 tới.

Sáu bị cáo trong vụ án này đều bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ” (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự) gồm: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì); Nguyễn Vũ Diêm (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Trì); Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự (đều là cựu chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt cũ); Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, các bị cáo trong vụ án là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý, xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ (nay là phường Thanh Trì, Hà Nội).

Từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép ở phường Thanh Trì nhưng đã nhận tiền, hứa hẹn và tạo điều kiện cho xây dựng, sửa chữa trái phép hoặc không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Trong vụ án này, Đặng Thanh Tùng đã giao cho Trần Văn Quân phụ trách tổ công tác địa bàn phường, theo quy định các công trình không được cấp phép nhưng vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn.

Ngoài ra, Tùng còn giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan.

Nhận tiền hối lộ nhiều nhất trong số các bị cáo là Trần Văn Quân, với tổng số tiền 900 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 50 triệu đồng.

Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Vũ Diễm nhận hối lộ với tổng số tiền 820 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 70 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Thanh Tùng nhận hối lộ với tổng số tiền 650 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 60 triệu đồng.

Bị cáo Vũ Cát Sự hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng, bị cáo Bùi Thanh Nhã hưởng 50 triệu đồng, bị cáo Lê Thanh Thủy hưởng 30 triệu đồng./.

Điều tra bổ sung vụ 6 cựu cán bộ quản lý xây dựng phường Thanh Trì nhận hối lộ Ngày 9/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo là cựu cán bộ phường Thanh Trì nhận hối lộ để bỏ qua cho hành vi vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn.