Hà Nội: Khởi tố 2 bị can trong vụ buôn lậu hàng nghìn tấn chân gà

Sáng 19/6, tại Hội nghị thông tin báo chí, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can liên quan vụ buôn lậu thực phẩm với số lượng lớn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023-2026, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF (địa chỉ tại Xóm chợ Xanh, Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình) do Nguyễn Thị Tố Loan (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình, thuộc Tập đoàn An Bình Group) trực tiếp điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu, trị giá khoảng trên 347 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhập khẩu số chân gà trên, Nguyễn Thị Tố Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc (sinh năm 1981, Trưởng phòng Trợ lý Tập đoàn An Bình Group) bán ra thị trường trong nước với số lượng trên 10.000 tấn.

Theo tài liệu điều tra, trong số chân gà nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam có hàng hóa có nguồn gốc từ các nước có dịch bệnh gia cầm.

Các đối tượng đã bán số chân gà này ra thị trường trong nước tại một số địa phương như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét các kho lạnh nơi Nguyễn Thị Tố Loan gửi hàng.

Tại kho đông lạnh An Việt 2 của Công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt Hà Nội tại Khu công nghiệp Quang Minh mở rộng, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi.

Tại kho đông lạnh THL thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu kho vận THL tại thôn Gia, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ trên 1.030 tấn chân gà.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 4/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tố Loan và Trang Tuyết Ngọc đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan./.

Khởi tố 2 bị can trong vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà nhập khẩu Công an thành phố Hà Nội khởi tố 2 bị can trong vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà nhập khẩu. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 2.000 tấn hàng, trong đó có 260 tấn đã hết hạn, mốc và bốc mùi.

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