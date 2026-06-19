Khởi tố 201 bị can trong đại án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ du lịch

Sáng 19/6, tại Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành thành phố, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công Thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, với số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận để tổ chức hoạt động bán, môi giới cho thuê và chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ nhiều nguồn, xây dựng kịch bản tư vấn và chi trả hoa hồng cao nhằm lôi kéo người dân tham gia các giao dịch.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAHN)

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng thường nhắm đến người cao tuổi thông qua hình thức mời tham dự hội nghị, hội thảo, tặng voucher du lịch miễn phí.

Tại các sự kiện này, khách hàng được giới thiệu các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, đồng thời được cam kết bằng lời nói về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng hợp đồng trong tương lai.

Đối với những khách hàng đã sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, các đối tượng tiếp tục đưa ra cam kết môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị hợp đồng để yêu cầu khách hàng nộp thêm các khoản tiền. Sau khi nhận tiền, các công ty tìm cách trì hoãn hoặc né tránh việc thực hiện các cam kết đã đưa ra.

Đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản với tổng giá trị khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm hơn 17,1 tỷ đồng tiền mặt; gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 xe ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trị giá khoảng 504 tỷ đồng và ba sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản đứng tên Công ty New Era, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và một khu đất rộng 5,6ha tại Ninh Bình, với tổng giá trị ước tính khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.

Từ ngày 12/6 đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này có hai bị can bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho các bị hại./.

Danh sách 27 công ty liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: ​ (1) Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội). (2) Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội). (3) Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare). (4) Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (5) Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội). (6) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội). (7) Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội). (8) Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội). (9) Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội). (10) Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest). (11) Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội). (12) Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội). (13) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội). (14) Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội). (15) Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội). (16) Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội). (17) Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội). (18) Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội). (19) Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). (20) Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội). (21) Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội). (22) Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội). (23) Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội). (24) Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội). (25) Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội). (26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội). (27) Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam.