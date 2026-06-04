Cà Mau thông qua đề án thành lập 13 phường mới và sắp xếp lại khóm, ấp

Chiều 4/6, Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã thống nhất thông qua Đề án thành lập mới 13 phường trên cơ sở tổng hợp 13 Đề án thành lập phường của các xã gồm: Sông Đốc, Năm Căn, Gành Hào, Hòa Bình, Cái Nước, Đầm Dơi, Thới Bình, Trần Văn Thời, Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Lương Thế Trân và Cái Đôi Vàm.

Tất cả 13 xã đề nghị thành lập phường đều đạt các tiêu chuẩn theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, trên cơ sở căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính; Công văn số 365/TTg-TCCV, ngày 6/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị; Thông báo số 702-TB/TU, ngày 13/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xã lên phường, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án thành lập phường; tổ chức rà soát, thẩm định theo quy định và tổng hợp xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc tỉnh Cà Mau.

Đến nay, Đề án thành lập các phường đã được hoàn thiện theo quy định.

Sau khi thành lập 13 phường, tỉnh Cà Mau không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã; chỉ thay đổi cơ cấu loại hình đơn vị hành chính, giảm 13 xã và tăng 13 phường. Cụ thể, tỉnh Cà Mau có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 42 xã và 22 phường.

Tỉnh Cà Mau hiện có diện tích tự nhiên 7.942,38 km²; dân số thường trú 2.612.105 người; có 64 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 55 xã. Toàn tỉnh hiện có 1.393 ấp, khóm.

Kết quả sau thực hiện sắp xếp, tổ chức lại, toàn tỉnh giảm từ 1.393 ấp, khóm xuống còn 830 ấp, khóm, giảm 563 ấp, khóm. Tỷ lệ giảm đạt khoảng 40,42% so với tổng số ấp, khóm hiện có.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương sau khi sắp xếp phát huy được vị thế mới, làm tốt vai trò đầu tàu dẫn dắt phát triển ở cơ sở tốt hơn; đồng thời mong muốn các địa phương phải quản lý có hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao, giải quyết tốt vấn đề nhân sự dôi dư, có sự chọn lựa đúng người, đúng việc, có uy tín đề tiếp tục dẫn dắt khóm, ấp thực sự là cánh tay nối dài của xã, phường, làm tiền đề để đưa Cà Mau phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong kỷ nguyên mới…/.

Cà Mau cần bứt phá tăng trưởng hai con số từ kinh tế biển và năng lượng Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% từ kinh tế biển, năng lượng và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển bền vững và đột phá.

​

​