Tây Ninh: Phát động lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ, trả lại tên cho người đã khuất

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ phát động lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Huệ (xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh), mở đầu cho đợt triển khai đồng bộ công tác lấy mẫu phục vụ giám định ADN trên toàn tỉnh.

Hoạt động thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần hiện thực hóa mong mỏi của nhiều gia đình trong hành trình tìm lại danh tính người thân sau nhiều năm xa cách.

Nghĩa trang liệt sỹ Đức Huệ là địa điểm triển khai đầu tiên nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về phương pháp, quy trình tổ chức trước khi thực hiện đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sỹ còn lại trên địa bàn.

Hiện nơi đây có 2.120 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 1.325 phần mộ chưa xác định được đầy đủ thông tin cần lấy mẫu để phục vụ giám định ADN. Đây là một trong những nghĩa trang có số lượng phần mộ cần lấy mẫu lớn của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho biết các cơ quan chức năng đã phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia nhằm bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra đúng quy trình kỹ thuật, an toàn và chính xác.

Theo kế hoạch, từ ngày 4-9/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiến hành lấy mẫu đối với 150 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Huệ. Sau khi tổng kết, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm, địa phương sẽ triển khai đồng loạt công tác lấy mẫu tại 16 nghĩa trang liệt sỹ còn lại ở tỉnh.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (hàng đầu, bìa trái) trao đổi, thống nhất các nội dung chuyên môn trước khi triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh công tác lấy mẫu, giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Do đó, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai; bảo đảm đầy đủ nguồn lực, kinh phí và các điều kiện cần thiết phục vụ nhiệm vụ.

Quá trình lấy mẫu và bàn giao mẫu phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, tuân thủ nghiêm ngặt các bước kỹ thuật chuyên môn. Từng mẫu ADN phải được quản lý, lưu giữ và bàn giao chính xác, bảo đảm tính pháp lý và độ tin cậy cao nhất phục vụ công tác giám định.

Các lực lượng tham gia nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hoặc nhiễm chéo mẫu. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm động viên, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tạo khí thế thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt công việc được giao.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Huệ. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trực tiếp đến khu vực thực hiện nhiệm vụ để quan sát quy trình khai quật, lấy mẫu và bảo quản mẫu hài cốt liệt sỹ theo quy định.

Các tổ công tác tiến hành từng công đoạn với tinh thần cẩn trọng, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm vào ngày 9/6 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện giai đoạn đầu, tiếp tục hoàn thiện phương pháp và quy trình tổ chức để triển khai đồng bộ ở tỉnh.

Mỗi mẫu ADN được thu thập thành công không chỉ bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh mà còn mở ra cơ hội để nhiều gia đình tìm lại được người thân đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Tây Ninh đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định thông tin trong năm 2026, góp phần trả lại tên cho những người đã khuất, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sỹ và nhân dân cả nước./.

Tuyên Quang: Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Quản Bạ Các lực lượng chức năng ở Tuyên Quang cập nhật đầy đủ dữ liệu liên quan đến phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Quản Bạ, vị trí khai quật, quá trình lấy mẫu, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu.