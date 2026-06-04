Kinh tế tăng trưởng mạnh tạo nền tảng cho mô hình xã hội chủ nghĩa ở Hải Phòng

Xây dựng và thực hiện mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Cảng đang được triển khai bằng những hành động cụ thể, lấy phát triển kinh tế làm động lực cốt lõi, lấy sự ấm no của người dân làm thước đo cho tính ưu việt của mô hình.

Chuyển hóa tiềm năng thành nguồn lực nội tại

Là thành phố top đầu cả nước về công nghiệp hoá, hiện đại hoá và là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ, Hải Phòng sở hữu những lợi thế vượt trội về công nghiệp thông minh, hệ thống giao thông đồng bộ kết nối cả 5 loại hình, cùng hạ tầng logistics, kinh tế biển và trung tâm khoa học-công nghệ quốc tế.

Phát huy tối đa những tiềm năng vĩ mô đó, các xã, phường trên địa bàn đã chủ động đổi mới tư duy, chuyển hóa lợi thế thành những cách làm hay, sinh động, tạo bệ đỡ vững chắc để kinh tế địa phương phát triển ổn định, bền vững.

Trong đó, việc thúc đẩy tăng trưởng và quản lý hiệu quả nguồn thu ngân sách là nhằm tạo ra nguồn lực tài chính chủ động để quay lại chăm lo cho chính đời sống nhân dân. Phường Hồng Bàng là một ví dụ cụ thể cho hướng đi này.

Ngày đầu Hải Phòng thí điểm đưa đón cán bộ, công chức đi làm bằng tàu hỏa. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Đây là đơn vị hành chính mới được thành lập theo Nghị quyết số 1669/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập các phường trung tâm trước đây gồm: Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Phan Bội Châu, Thượng Lý, Sở Dầu, Hùng Vương và một phần phường Gia Viên.

Nằm ở vị trí chiến lược cốt lõi của nội đô Hải Phòng, tiếp giáp các địa bàn trọng yếu và là đầu mối hạ tầng quan trọng, với diện tích khoảng 12,11 km² cùng quy mô dân số ước tính 113.000 người, phường Hồng Bàng hiện là một trong những phường lớn nhất thành phố Cảng.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng Nguyễn Văn Tuấn, sự tinh gọn về đầu mối là đòn bẩy quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền phường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành nguồn thu một cách đồng bộ, xuyên suốt và đạt hiệu quả tối ưu trong dài hạn.

Năm 2026, với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; Đảng ủy phường đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân chủ động xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2026 và được thành phố giao dự toán thu ngân sách nhà nước lên tới 1.674 tỷ đồng.

Đây là một chỉ tiêu áp lực rất lớn, vượt cả tổng dự toán của toàn quận Hồng Bàng cũ trước đây (bao gồm cả hai địa bàn phường Hồng Bàng và Hồng An cộng lại là 1.630 tỷ đồng).

Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này, ngay từ cuối năm trước, Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 17/12/2025 về chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2026. Trong đó, đề ra các giải pháp tăng thu quyết liệt, tập trung chỉ đạo, phối hợp với Thuế cơ sở 2 và các đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc nguồn thu, bám sát các hộ kinh doanh mới phát sinh, doanh nghiệp và hoạt động vãng lai để đôn đốc, chống thất thu.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết, với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính trị, kết quả thu ngân sách của phường Hồng Bàng lũy kế đến ngày 28/5/2026 đã cơ bản hoàn thành và vượt dự toán cả năm.

Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.059 tỷ đồng, bằng 183% kế hoạch năm; Thu thuế ngoài quốc doanh đạt 863 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch; Thu điều tiết ngân sách phường đạt 349 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch.

Là doanh nghiệp đóng trụ sở trên địa bàn, ông Lưu Thành An, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng (số 52 Hùng Vương) chia sẻ, khi chính quyền tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, việc chủ động, tự giác đóng góp đầy đủ vào ngân sách địa phương vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Việc chứng kiến nguồn thuế này được tái đầu tư trực tiếp để nâng cấp hạ tầng đô thị, chăm lo cho an sinh xã hội tại chỗ càng khiến doanh nghiệp thêm tin tưởng, đồng lòng xây dựng địa phương.

Hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa xã hội

Nghị quyết Số 05-NQ/TU, ngày 14/1/2026 của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng và triển khai thực hiện một số mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo; trong đó, khẳng định kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, liên tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; quy mô lớn thứ 3 cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khẳng định vai trò động lực phát triển của vùng và cả nước... Những kết quả đó tạo nền tảng quan trọng, vững chắc để Hải Phòng tiếp tục triển khai, hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với xây dựng con người xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn tới.

Người lao động di chuyển đến các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng sáng 24/2. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Bộ tiêu chí chủ nghĩa xã hội tại thành phố Hải Phòng, gồm: dân giàu, thành phố vững mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; nhân dân làm chủ, đồng hành, thụ hưởng; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, thông minh, hội nhập sâu rộng; có văn hoá hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc; người dân thành phố có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; xã hội phát triển bền vững, bình đẳng, vì con người; chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; quốc phòng, an ninh vững mạnh; quan hệ hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Về tiêu chí Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, thông minh, hội nhập sâu rộng, nhấn mạnh các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các thành phần kinh tế của thành phố đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hình thành các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng đổi mới sáng tạo về công nghệ sản xuất tiên tiến, logistics thông minh, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và tài chính công nghệ.

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn thành phố; kết nối khu vực FDI với hệ thống doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bản địa; hình thành các cụm đổi mới sáng tạo liên vùng gắn kết với khu vực tam giác Hải Phòng-Hà Nội-Quảng Ninh.

Nguồn nhân lực thành phố có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển thành phố... Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhận định, việc sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy thành phố thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, tạo đà vững chắc để phát triển bứt phá trong thời kỳ mới.

Quý 1 năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,21%, đứng thứ 3 cả nước và đứng thứ nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đạt trên 97 nghìn tỷ đồng, đạt 50 % dự toán Trung ương giao năm 2026, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, gần đây nhất, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ ngày 11/5/2026, năm 2025 Hải Phòng tiếp tục đứng thứ nhất toàn quốc ở cả hai chỉ số quan trọng là Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Đồng thời, theo đánh giá, xếp hạng của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hải Phòng tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), với nhiều chỉ số thành phần dẫn đầu cả nước.

Những kết quả trên khẳng định vị thế tiên phong của thành phố trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thời gian qua; đồng thời là động lực mạnh mẽ để Hải Phòng tiếp tục hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với xây dựng con người xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới./.

Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa: Từ nền móng cơ sở đến khát vọng phát triển Chủ trương xây dựng xã, phường XHCN không chỉ là yêu cầu hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội Việt Nam, mà còn thể hiện tư duy phát triển lấy dân làm gốc, lấy chính quyền cơ sở làm nền tảng.

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