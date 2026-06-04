An Giang tiếp nhận 180 công dân bị Campuchia trục xuất, bắt 2 đối tượng truy nã

Trưa 4/6, tại mốc chủ quyền 313, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tổ chức tiếp nhận 180 công dân Việt Nam vi phạm luật cư trú, bị lực lượng chức năng nước bạn Campuchia trục xuất về nước.

Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân, cán bộ Đồn tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan và hoàn tất các thủ tục theo đúng trình tự quy định. Quá trình làm việc được tiến hành công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Lực lượng chức năng hướng dẫn tận tình, giải thích rõ các nội dung liên quan để người dân hiểu, yên tâm trước khi về với gia đình.

Đối với những công dân có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc có trẻ em đi cùng, đơn vị đặc biệt quan tâm, bố trí nơi nghỉ ngơi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ sớm trở về địa phương. Cán bộ, chiến sỹ biên phòng thăm hỏi, động viên, giúp người dân ổn định tâm lý sau thời gian làm việc, sinh sống ở nước ngoài hoặc gặp các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất, nhập cảnh.

Cùng với công tác tiếp nhận, Đồn còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương để xác minh thông tin, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn vị tiến hành xử lý đúng thẩm quyền hoặc bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.

Trong đợt tiếp nhận này, qua công tác sàng lọc, nắm tình hình, kết hợp với ngoại giao, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã, gồm Nguyễn Tán Luân (sinh năm 1996, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) truy nã về tội Cướp giật tài sản và đối tượng Lâm Quang Nhật (sinh năm 1985, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) bị truy nã về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hiện, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao cho công an nơi đối tượng cư trú xử lý theo luật định.

Thượng tá Nguyễn Tấn Dương, Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, thực hiện nhiệm vụ chỉ huy đơn vị tiếp nhận công dân cho biết để công tác tiếp nhận được đảm bảo an toàn tuyệt đối, từ sáng sớm, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tiếp nhận như bố trí nơi làm việc, khu vực nghỉ ngơi tạm thời, nước uống, quân y chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu đều được thực hiện chu đáo, khoa học…

"Các trường hợp trở về đều có hoàn cảnh khác nhau nên ngoài việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, đơn vị luôn cố gắng thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm để công dân cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Biên phòng," Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên cho biết thêm./.

Tiếp nhận 127 công dân do lực lượng chức năng Campuchia trao trả Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh, Sở Ngoại vụ tỉnh tiếp nhận 127 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.