Kiện toàn Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4/6 cho biết cơ quan này vừa tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác tổ chức bộ máy và bổ nhiệm cán bộ Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Quyết định số 2016/QĐ-BNNMT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Điều phối Quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia) được kiện toàn trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo. Việc sắp xếp này nhằm hình thành đầu mối thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành liên ngành, liên vùng và liên cấp đối với các chương trình mục tiêu quốc gia có phạm vi rộng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia có chức năng giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện chương trình. Đồng thời cũng là đầu mối xây dựng kế hoạch, đề xuất cơ chế, chính sách, theo dõi phân bổ và sử dụng nguồn lực, đôn đốc tiến độ triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Tân Tuyến cũng đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Đại, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia. Các Phó Chánh Văn phòng gồm: Ông Lữ Ngọc Lâm, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; ông Nguyễn Lê Bình, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo; ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Phát biểu tại lễ công bố các quyết định, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận những nỗ lực của hai văn phòng trong thời gian qua, dù chưa có tổ chức hợp nhất chính thức nhưng đã tham mưu hiệu quả cho bộ và Chính phủ triển khai Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

đẩy mạnh các nhiệm vụ trực tiếp như phát triển du lịch nông nghiệp, truyền thông về các mô hình hiệu quả, nhất là Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Với việc kiện toàn trên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia sớm ổn định tổ chức bộ máy; rà soát, hoàn thiện các quy chế hoạt động; sắp xếp nhân sự phù hợp để phát huy năng lực đội ngũ cán bộ; xác định rõ vai trò là cơ quan tham mưu, điều phối trung tâm của chương trình; đồng thời đẩy mạnh các nhiệm vụ trực tiếp như phát triển du lịch nông nghiệp, truyền thông về các mô hình hiệu quả, nhất là Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác từ nay đến cuối năm và cho cả giai đoạn 5 năm tới, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, điểm nhấn và hoạt động lớn nhằm đưa chương trình mục tiêu quốc gia đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, ông Nguyễn Xuân Đại - Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia, khẳng định tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức văn phòng sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026 và trong cả giai đoạn tới.

Tân Chánh Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia cũng chia sẻ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trực thuộc bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa các chương trình mục tiêu quốc gia đi vào cuộc sống, đáp ứng kỳ vọng của người dân khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Nỗ lực giải ngân nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo Mặc dù còn tồn tại hạn chế về giải ngân sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ.