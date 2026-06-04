Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sỹ trong quý 1/2026

Ngày 4/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” và tập huấn công tác lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh được giao tiếp tục phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, tham mưu tổ chức thực hiện toàn diện chiến dịch; tổ chức làm tại Nghĩa trang Liệt sỹ phường Tiền Phong để rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình triển khai trên phạm vi toàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ 2.758 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong quý 1/2027.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp quản lý, chuẩn hóa, cập nhật và số hóa dữ liệu về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ. Công an tỉnh phối hợp xác minh thông tin thân nhân liệt sỹ, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư phục vụ chuẩn hóa thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN. Các sở, ngành liên quan bảo đảm nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các điều kiện chuyên môn phục vụ triển khai chiến dịch...

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ công tác, tổ lấy mẫu; phối hợp tổ chức tập huấn chuyên môn, khảo sát thực trạng các nghĩa trang liệt sỹ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai chiến dịch.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 311 nghĩa trang liệt sỹ với 35.847 phần mộ; trong đó có 2.758 phần mộ chưa có thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN thuộc 215 nghĩa trang liệt sỹ tại 92 xã, phường trên địa bàn.

Đây là khối lượng công việc lớn, trải rộng trên phạm vi toàn tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 15/3/2026-27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Chiến dịch đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin; tiếp nhận kết quả giám định ADN; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sỹ phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo lộ trình, trong tháng 6/2026, Bắc Ninh sẽ tổ chức triển khai thí điểm và rút kinh nghiệm tại phường Tiền Phong; từ tháng 7/2026 thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.../.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bàn giao, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sỹ Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu từ tháng 6/2026-7/2027 hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn toàn thành phố Đồng Nai.