Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà-Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ vừa ký Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG ban hành Quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ.

Quyết định quy định cụ thể nội dung quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN (quy trình) bao gồm 4 bước: Lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sỹ trước khi bàn giao đến đơn vị giám định ADN; Giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ, mẫu thân nhân liệt sỹ; Thực hiện so sánh, đối khớp; Thông báo kết quả, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Về lưu trữ, bảo quản mẫu hài cốt liệt sỹ trước khi bàn giao đến đơn vị giám định ADN: Sau khi tổ chức lấy mẫu, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ cấp tỉnh (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) giao cơ quan chuyên môn được chỉ định chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện lưu trữ mẫu tạm thời tại địa phương.

Việc lưu trữ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật chuyên môn, bảo đảm điều kiện nhiệt độ và vệ sinh dịch tễ để tránh làm phân hủy hoặc nhiễm tạp ADN trong mẫu.

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ cho đơn vị giám định ADN theo phân công địa bàn. Trường hợp tiếp tục lưu trữ tạm thời tại địa phương thì đơn vị chuyên môn được giao lưu trữ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng (Cục Quân y).

Công tác bàn giao phải có Biên bản bàn giao và hồ sơ về mẫu hài cốt liệt sỹ kèm theo. Biên bản được lập thành 3 bản để gửi cho các đơn vị: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đơn vị giám định được phân công; Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sỹ để phục vụ công tác ban hành quyết định xác định danh tính sau khi có kết quả giám định.

Về giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ, mẫu thân nhân liệt sỹ: Đơn vị giám định mẫu hài cốt liệt sỹ có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ từ đơn vị lưu trữ, bảo quản tại địa phương kèm theo đầy đủ hồ sơ, thông tin về hài cốt liệt sĩ; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ.

Đơn vị giám định mẫu thân nhân liệt sỹ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện giám định ADN mẫu thân nhân liệt sỹ theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Về thực hiện so sánh, đối khớp: Đơn vị giám định mẫu hài cốt liệt sỹ, trong thời gian 5 ngày kể từ ngày có kết quả giám định ADN mẫu hài cốt liệt sỹ gửi kết quả giám định kèm theo hồ sơ, thông tin về mẫu hài cốt liệt sỹ đến Bộ Công an (đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ).

Đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ có trách nhiệm kiểm tra, so sánh, đối khớp thông tin ADN hài cốt liệt sỹ và ADN thân nhân liệt sỹ và các thông tin khác, trong thời gian 5 ngày kể từ ngày có kết quả so sánh, đối khớp thì gửi thông báo kết quả (bao gồm: Họ và tên, nơi thường trú, thông tin liệt sỹ, mối quan hệ với liệt sỹ) đến đơn vị giám định mẫu hài cốt liệt sỹ.

Đơn vị giám định mẫu hài cốt liệt sỹ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, đối chiếu thông tin liên quan; kết luận mối quan hệ huyết thống và gửi văn bản đến Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sỹ.

Về thông báo kết quả, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Quyết định quy định: Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sỹ có trách nhiệm, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả giám định ADN do đơn vị giám định gửi đến, tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin liên quan; thực hiện thông báo kết quả giám định ADN đến Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ (trong trường hợp nơi quản lý mộ liệt sỹ và quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ khác nhau).

Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ phối hợp Công an cấp tỉnh xác định đại diện thân nhân liệt sỹ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ để xác minh thông tin; trường hợp có kết luận về quan hệ huyết thống, Sở Nội vụ nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sỹ ban hành quyết định xác định danh tính mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin theo mẫu quy định tại pháp luật hiện hành về ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sỹ (nếu còn) kèm theo biên bản bàn giao của đơn vị giám định, Sở Nội vụ nơi quản lý mộ liệt sỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau: tiến hành hoàn trả phần mẫu thừa, cốt mẫu đã giám định vào đúng vị trí mộ đã lấy; thực hiện khắc lại thông tin trên bia mộ liệt sỹ theo danh tính mới được xác định; cấp giấy báo tin mộ liệt sỹ gửi tới thân nhân liệt sỹ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ theo mẫu quy định của pháp luật hiện hành về ưu đãi người có công với cách mạng; tiến hành cập nhật ngay thông tin vào cơ sở dữ liệu về liệt sỹ./.

