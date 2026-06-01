Xã hội

Pháp luật

Xử phạt 1 trường hợp đăng hình ảnh cắt ghép vu khống lực lượng công an

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Hùng Mạnh
Cán bộ Công an xã làm việc với trường hợp vi phạm.
Cán bộ Công an xã làm việc với trường hợp vi phạm.

Ngày 1/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông P.D.V (sinh năm 1977, trú tại xã Gia Lâm, thành phố hà Nội) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội mang tên P.D.V thường xuyên đăng tải hình ảnh cắt ghép (có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI) kèm theo lời lẽ thiếu chuẩn mực, vu khống, sai sự thật về lực lượng Công an nhân dân, gây hoang mang dư luận.

Đáng chú ý, các bài viết trên sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.

Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) nhanh chóng xác minh ông P.D.V là chủ tài khoản mạng xã hội trên và tiến hành làm việc với ông P.D.V.

Tại buổi làm việc, sau khi được lực lượng Công an xã Gia Lâm tuyên truyền, phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, ông P.D.V đã thừa nhận hành vi sai trái, tự nguyện xóa các bài viết, hình ảnh đã đăng tải, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thông tin sai sự thật #Tuân thủ pháp luật #Mạng xã hội TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hà Nội: Xử phạt 5 cơ sở y tế hơn 200 triệu đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 201 triệu đồng, do vi phạm quy định về thủ tục giấy tờ, thông tin hành nghề. 

Thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Cận cảnh đường dây sản xuất, buôn bán Đông dược trái phép quy mô lớn

Đánh giá về tính chất vụ việc, cơ quan công an nhận định hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Đối tượng Võ Văn Sang, dùng dao và hơi cay để tấn công lực lượng Công an. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Phòng Cảnh sát PC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh lập chiến công lớn trong chuyên án 19 ngày

“Lần theo dòng chảy của ma túy” để truy xét tận gốc nguồn cung, Phòng Cảnh sát PC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công 5 đường dây ma túy. Trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, nhiều tên đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí như dao găm để chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát. Một số cán bộ, chiến sĩ đã bị thương tích nhưng vẫn kiên trì bám sát, không ngại nguy hiểm, kịp thời khống chế thành công các đối tượng.