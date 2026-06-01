Xử phạt 1 trường hợp đăng hình ảnh cắt ghép vu khống lực lượng công an

Ngày 1/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông P.D.V (sinh năm 1977, trú tại xã Gia Lâm, thành phố hà Nội) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội mang tên P.D.V thường xuyên đăng tải hình ảnh cắt ghép (có sử dụng trí tuệ nhân tạo AI) kèm theo lời lẽ thiếu chuẩn mực, vu khống, sai sự thật về lực lượng Công an nhân dân, gây hoang mang dư luận.

Đáng chú ý, các bài viết trên sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.

Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) nhanh chóng xác minh ông P.D.V là chủ tài khoản mạng xã hội trên và tiến hành làm việc với ông P.D.V.

Tại buổi làm việc, sau khi được lực lượng Công an xã Gia Lâm tuyên truyền, phân tích các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội, ông P.D.V đã thừa nhận hành vi sai trái, tự nguyện xóa các bài viết, hình ảnh đã đăng tải, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương./.

