Xã hội

Truy xét nhanh đối tượng cướp giật vé số của người phụ nữ khuyết tật

Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng cướp giật túi xách của phụ nữ khuyết tật chỉ sau 11 giờ gây án, thu hồi toàn bộ vé số và tiền mặt cho bị hại.

Khánh Ly
Đối tượng Nguyễn Thái Sang tại cơ quan Công an sau khi bị bắt giữ vì hành vi cướp giật túi xách của phụ nữ lớn tuổi khuyết tật. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chỉ sau 11 giờ đồng hồ, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng cướp giật túi xách của một phụ nữ lớn tuổi khuyết tật, thu hồi toàn bộ tài sản gồm 80 tờ vé số và 840.000 đồng.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm với chủ trương "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu nhắm vào người yếu thế như người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 31/5/2026, bà T.T.L (sinh năm 1959, ngụ phường Thuận An) điều khiển xe đạp ba bánh trở về nhà sau một ngày bán vé số. Khi vào hẻm đường An Thạnh 10, cách nhà chỉ khoảng 100 mét, bà bất ngờ bị một đối tượng áp sát, giật phăng túi xách đeo trên người. Cú giật mạnh khiến bà ngã xuống đường. Kẻ gian sau khi chiếm đoạt tài sản gồm 80 tờ vé số và 840.000 đồng tiền mặt đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố phối hợp với Công an phường Thuận An đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét nóng. Đến sáng ngày 1/6/2026, chỉ 11 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thái Sang (sinh ngày 06/02/2011, cư trú tại phường Thuận An) và thu hồi toàn bộ vật chứng.

Toàn bộ tài sản gồm 80 tờ vé số và 840.000 đồng được lực lượng chức năng thu hồi, trao trả cho bị hại sau vụ cướp giật xảy ra tại phường Thuận An. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thái Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng ngay sau khi gây án không chỉ thể hiện hiệu quả của đợt cao điểm 45 ngày đêm trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm mà còn khẳng định quyết tâm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.

