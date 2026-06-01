Đường sắt Việt Nam hợp tác chiến lược quản lý, vận hành Metro Quảng Châu

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) và Công ty hữu hạn Tập đoàn Metro Quảng Châu vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược quản lý, vận hành, khai thác đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và đào tạo nguồn nhân lực vào sáng ngày 1/6.

Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược từ lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ ngày 14-17/4. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.”

Theo đó, một trong những trọng tâm hợp tác là đẩy nhanh kết nối hạ tầng biên giới, đặc biệt trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ và cửa khẩu, hướng tới mở rộng các tuyến vận tải liên thông sang Trung Á và châu Âu để thúc đẩy thương mại, logistics.

Phát biểu tại lễ ký, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR cho biết hiện VNR đang tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Khai thác an toàn, hiệu quả mạng đường sắt quốc gia hiện hữu; chuẩn bị sẵn sàng để tham gia xây dựng các tuyến đường sắt mới, đường sắt đô thị và tiếp nhận vận hành các tuyến đường sắt quốc gia mới, đường sắt tốc độ cao khi được nhà nước giao cũng như phát triển công nghiệp đường sắt theo hướng hiện đại, từng bước tự chủ.

Về lộ trình phát triển giao thông công cộng tại hai đầu tàu kinh tế, ông Đặng Sỹ Mạnh thông tin, theo quy hoạch tại Hà Nội đến năm 2035 sẽ đưa vào khai thác thêm 7 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 397,8km, đáp ứng 35-40% thị phần vận tải hành khách công cộng. Sau năm 2035, tiếp tục đưa vào khai thác thêm 5 tuyến mới và kéo dài 4 tuyến hiện hữu.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2035 sẽ khai thác 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 183km, đảm nhận 30-40% thị phần vận tải. Giai đoạn sau 2035, thành phố mở thêm 4 tuyến mới và kéo dài 5 tuyến với tổng chiều dài khoảng 327km.

Hiện VNR và Tập đoàn Metro Quảng Châu đang hợp tác chào giá cung cấp gói thầu ủy thác vận hành đường sắt nhẹ tại đảo Phú Quốc; hướng tới các dự án đường sắt đô thị khác như tuyến Bàu Bàng - Cái Mép và hợp tác đào tạo nguồn nhân sự cho các dự án.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNR đề xuất Metro Quảng Châu chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật về mô hình quản lý, vận hành các tuyến đường sắt liên đô thị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với mong muốn tăng cường trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) trên tinh thần hữu nghị, tin cậy và cùng phát triển, Chủ tịch VNR đề xuất Metro Quảng Châu chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật về mô hình quản lý, vận hành các tuyến đường sắt liên đô thị; chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, hỗ trợ kỹ thuật về quản lý, khai thác vận hành đường sắt điện khí hoá khổ tiêu chuẩn, vận tốc 200km/h trở xuống của Việt Nam; quản lý vận hành dự án và phát triển mô hình đô thị gắn kết giao thông công cộng (TOD) và xây dựng giao thông đường sắt thông minh.

Đánh giá cao vai trò chiến lược của VNR trong phát triển hạ tầng đường sắt, ông Lại Chí Hồng, Phó Thị trưởng thành phố Quảng Châu thống nhất với đề xuất của Chủ tịch Đặng Sỹ Mạnh, đồng thời đề nghị hai bên sớm thành lập một liên danh để xúc tiến các dự án, khi đó sẽ đóng góp quan trọng vào mục tiêu hiện đại hóa mạng lưới đường sắt quốc gia Việt Nam đạt quy mô 7.000km theo quy hoạch đã phê duyệt./.

Tại Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Metro Quảng Châu đã tham gia các dự án nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật giai đoạn đầu, dịch vụ mua sắm, tư vấn toàn quá trình tuyến số 2 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn Bến Thành- ƯTham Lương); lập nghiên cứu khả thi tuyến số 4 Thành phố Hồ Chí Minh (Đông Thạnh-Hiệp Phước); tư vấn thiết kế Dự án tàu điện nhẹ tại đảo Phú Quốc.

