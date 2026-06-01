Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc: Đặc xá là cơ hội để làm lại cuộc đời

Sáng 1/6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Thanh Xuân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự Lễ công bố có các đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an.

Tại buổi lễ, đại diện Trại giam Thanh Xuân đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho hơn 200 phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân đã có quá trình cải tạo tiến bộ, đủ điều kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc Việt Nam, đồng thời là cơ hội để những người lầm lỗi làm lại cuộc đời.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn 12 lần cho hơn 120.000 phạm nhân. Hầu hết những người được đặc xá đã nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, làm ăn lương thiện. Nhiều người trong số họ đã trở thành doanh nhân thành đạt, tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương… Tỉ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp. Các lần đặc xá được nhân dân trong nước đồng tình, dư luận quốc tế đánh giá cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc phức tạp do người được đặc xá gây ra.

Năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), ngày 7/4/2026, Chủ tịch nước ký Quyết định số 457/QĐ-CTN về đặc xá năm 2026.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, các quyết định đặc xá luôn nhận được sự đồng tình của nhân dân trong nước và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực đồng thời nhấn mạnh, mặc dù quá trình xét đặc xá được triển khai trong thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn, song với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội đồng tư vấn đặc xá cùng các bộ, ngành, nhất là Bộ Công an - cơ quan thường trực - đã thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ; các phạm nhân đều có cơ hội bình đẳng trong xét đặc xá, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, độ tuổi hay hành vi phạm tội, miễn là đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của hành trình hướng thiện.

Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí là sự cám dỗ, lôi kéo của các đối tượng xấu. Tuy nhiên, với những nỗ lực cải tạo trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng những người được đặc xá sẽ vượt qua thử thách, trở thành công dân có ích, xây dựng cuộc sống ổn định và không tái phạm.

Đối với những phạm nhân chưa được đặc xá, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc động viên tiếp tục nỗ lực chấp hành tốt nội quy, tích cực học tập, lao động cải tạo để sớm đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Cán bộ trại giam Thanh Xuân trao Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho các đối tượng được đặc xá. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao vai trò của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, những "người thầy" trong môi trường giáo dục đặc biệt đã tận tâm giúp đỡ phạm nhân tiến bộ.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là Nghị định số 49 và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và gia đình dang rộng vòng tay, không kỳ thị, tạo điều kiện thuận lợi để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống.

Thay mặt những người được đặc xá, chị Ke Thị Thu Thảo, sinh năm 1986, quê ở xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ bày tỏ sự biết ơn chân thành, sâu sắc nhất tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cho các phạm nhân được hưởng sự khoan hồng; cảm ơn Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ trại giam Thanh Xuân đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ suốt những năm tháng chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân.

Chị Thu Thảo cho biết, trong quá trình chấp hành án tại trại, được Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước; tạo mọi điều kiện chăm lo về vật chất và tinh thần, tạo môi trường sống, sinh hoạt, học tập, lao động cải tạo bình đẳng để mọi phạm nhân yên tâm chấp hành án.

Đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tạo điều kiện để tìm kiếm việc làm, sớm ổn định cuộc sống là người công dân lương thiện có ích cho xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường, Cục trưởng Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường Giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) cho biết, quá trình triển khai công tác đặc xá năm 2026, Cơ quan Thường trực luôn nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Cục trưởng C10 khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giam giữ hoàn thành tốt những công việc còn lại của đặc xá; tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, giúp đỡ người được đặc xá tái hoà nhập cộng đồng./.

