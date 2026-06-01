Tết Ysyakh 2026 góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Nga

Giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa nhân dân Việt Nam và các dân tộc vùng Viễn Đông Nga, trong đó có Cộng hòa Sakha (Yakutia), đang ngày càng phát triển, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết và tạo nền tảng cho hợp tác bền vững giữa hai nước.

Đây là nhấn mạnh của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên khi tham dự Lễ hội Ysyakh 2026 - ngày hội truyền thống quan trọng nhất của nhân dân Yakutia, diễn ra ngày 30/5 tại thành phố Vladivostok.

Lễ hội Ysyakh, còn được gọi là Tết Yakutia, gắn liền với thời điểm Hạ chí và mang ý nghĩa tôn vinh Mặt Trời, sự hồi sinh của thiên nhiên, đồng thời cầu mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây là một trong những lễ hội văn hóa đặc sắc nhất của người Sakha, nổi bật với các nghi lễ truyền thống, điệu múa vòng Osuokhay cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian và thể thao mang đậm bản sắc địa phương.

Phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở Công viên Lado, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân Yakutia trong việc bảo tồn ngôn ngữ, phong tục, nghệ thuật và các giá trị văn hóa truyền thống, qua đó góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa đa dạng của Liên bang Nga.

Theo ông, Ysyakh không chỉ là một lễ hội dân gian lâu đời mà còn là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, của tinh thần đoàn kết cộng đồng và niềm tin vào tương lai. Những giá trị này cũng có nhiều điểm tương đồng với truyền thống văn hóa của Việt Nam.

Lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi năm 2026 được Liên bang Nga lựa chọn là Năm Thống nhất các dân tộc Nga, nhằm tôn vinh tình hữu nghị, sự tôn trọng và đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc trên toàn quốc. Việt Nam với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống cũng chia sẻ những giá trị tương đồng về đa dạng văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên bày tỏ mong muốn các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa tiếp tục được mở rộng, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam với các dân tộc của Liên bang Nga.

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, Cộng hòa Sakha (Yakutia) còn được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam. Yakutia sở hữu thế mạnh về khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, khoáng sản, du lịch, thể thao và thương mại. Địa phương này cũng có lợi thế trong việc phát triển các tuyến kết nối qua vùng Viễn Đông Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu nông sản và hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga.

Cộng đồng người Việt Nam tại Yakutia đang sinh sống, học tập và làm việc ổn định, chấp hành tốt pháp luật sở tại, đồng thời duy trì mối liên hệ gắn bó với quê hương. Cộng đồng được xem là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Những nền tảng hợp tác và giao lưu này được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới./.

