Xã hội

Người Việt bốn phương

Phật giáo góp phần tăng cường quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Đại lễ Phật đản không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của kiều bào mà còn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Xuân Tú-Văn Phiên
Rước Kim thân Phật đản quanh khuôn viên chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane (Lào). (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Rước Kim thân Phật đản quanh khuôn viên chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane (Lào). (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Ngày 31/5/2026, Chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane (Lào) đã tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 (Dương lịch 2026), tưởng niệm ngày sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng thời trao 200 phần quà từ thiện cho người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tham dự đại lễ có chư tôn đức tăng ni hai nước Việt Nam-Lào, đại diện Liên minh Phật giáo Lào, cùng Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện các cơ quan, hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt tại Vientiane.

Tại buổi lễ, đại chúng trang nghiêm lắng nghe Thông điệp Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Thông điệp nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, giáo lý từ bi và trí tuệ của đạo Phật tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Đặc biệt, năm 2026 là năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981-7/11/2026) và hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì Chùa Phật Tích, khẳng định Đại lễ Phật đản không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của kiều bào mà còn góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Thượng tọa kêu gọi cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các nghi lễ truyền thống như rước Phật đản, tụng kinh, tắm Phật và cầu nguyện quốc thái dân an đã được cử hành. Các đại biểu cùng cầu chúc hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Nhân dịp này, chùa Phật Tích và các nhà hảo tâm đã trao 200 phần quà nghĩa tình cho người yếu thế, thể hiện tinh thần từ bi và truyền thống tương thân tương ái, góp phần lan tỏa hình ảnh cộng đồng người Việt tại Lào.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của các ngôi chùa Việt Nam tại Lào như cầu nối văn hóa-tâm linh, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Lào #Phật giáo #Văn hóa Lào
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và các đại biểu Lào nghe giới thiệu về những dấu ấn trong quan hệ gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Triển lãm ảnh “Gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào”

Với hình thức trình bày cô đọng và hiện đại, triển lãm đã góp phần lan tỏa thông điệp về sự gắn kết chiến lược giữa hai dân tộc tới đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tin cùng chuyên mục

Cờ Việt Nam và cờ Philippines. (Nguồn: Vietnam+)

Nhịp cầu kết nối tình hữu nghị Việt Nam-Philippines

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại.