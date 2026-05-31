Văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại Asian Pop Culture Festival ở Paris

Trong hai ngày 30 và 31/5, Trung tâm Triển lãm Paris Montreuil Expo đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu văn hóa châu Á khi lần đầu tiên đăng cai Asian Pop Culture Festival (APCF) - lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Paris.

Trong không gian đa sắc màu ấy, đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn bằng các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia lễ hội với khoảng 10 gian hàng, trong đó có 6 gian hàng ẩm thực cùng nhiều không gian giới thiệu văn hóa dân tộc.

Chị Đặng Giang, Chủ tịch Hội Amicale Francophonie - Hội Hữu ái Việt Nam Pháp ngữ, cho biết APCF là cơ hội để cộng đồng người Việt tại Pháp giao lưu, học hỏi và giới thiệu hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.

Dù công tác chuẩn bị diễn ra khá gấp rút, nhưng nhờ sự chung tay của nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và cá nhân trong cộng đồng, khu vực Việt Nam vẫn mang đến cho khách tham quan một bức tranh sinh động về văn hóa dân tộc. Từ những món ăn truyền thống, cà phê Việt Nam, áo dài đến các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, tất cả đã góp phần giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống.

Không khí nhộn nhịp tại khu ẩm thực Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan trong suốt hai ngày diễn ra lễ hội.

Bà Nguyễn Quỳnh Phương, đại diện doanh nghiệp Chợ Việt-Pháp, chia sẻ lễ hội tạo nên không gian giao lưu đa sắc tộc, đa quốc gia, giúp công chúng hiểu hơn về truyền thống và bản sắc của các dân tộc châu Á.

Bên cạnh các món ăn truyền thống, nhiều sản phẩm nông sản Việt Nam cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham quan.

Bà Cù Thu Hương, chủ một gian hàng chuyên phân phối nông sản Việt Nam tại Pháp, cho biết nhiều loại trái cây Việt Nam như xoài, bưởi da xanh, vải, hồng xiêm và chanh dây được khách hàng Pháp yêu thích. Khó khăn lớn nhất hiện nay là khâu bảo quản và vận chuyển sau thu hoạch.

Ẩm thực Việt Nam tại Festival. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Một trong những điểm nhấn độc đáo của khu vực Việt Nam là không gian giới thiệu môn đá cầu. Những màn biểu diễn kỹ thuật cùng các hoạt động trải nghiệm trực tiếp đã thu hút sự tò mò của đông đảo khách tham quan. Anh Etienne Gastineau, vận động viên đội tuyển đá cầu Pháp, cho biết lễ hội là cơ hội tốt để quảng bá môn thể thao này đến công chúng Pháp.

Không chỉ giới thiệu thể thao và ẩm thực, đoàn Việt Nam còn mang đến lễ hội những nét đẹp truyền thống thông qua áo dài và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tại gian hàng của Hội Văn hóa và Từ thiện L’Occitane Humanité, hàng trăm bộ áo dài được trưng bày, thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật của đoàn Việt Nam cũng tạo được nhiều ấn tượng với khán giả. Ông Hải Vanna Nguyễn Phước cho biết các nghệ sỹ đã lựa chọn những bộ trang phục tái hiện hình tượng vua Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ để giới thiệu câu chuyện về cội nguồn dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Lần đầu tiên góp mặt tại Asian Pop Culture Festival, các đại diện của Việt Nam đã mang đến hình ảnh một đất nước giàu truyền thống nhưng cũng đầy năng động và cởi mở. Thành công của lần tham dự đầu tiên không chỉ thể hiện sự gắn kết của cộng đồng người Việt tại Pháp mà còn mở ra nhiều cơ hội để văn hóa Việt Nam tiếp tục được giới thiệu rộng rãi hơn tới công chúng quốc tế trong những năm tới./.

