Các địa phương công bố lệnh đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026

Ngày 1/6, tại Trại tạm giam Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026.

Dịp này, tại Trạm tạm giam Quảng Ninh có 45 phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Họ đều là những người có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và nơi giam giữ. Thời gian được đặc xá tha tù trước thời hạn ngắn nhất là 27 ngày, dài nhất 2 năm 11 tháng 16 ngày, trong đó có 7 nữ.

Đại tá Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và căn cước cho 45 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, quá trình xét đặc xá, Trại giam Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.

Điểm mới của lần đặc xá này, Công an tỉnh đã phối hợp với các trường dạy nghề, ngân hàng chính sách xã hội tổ chức dạy nghề, tạo điều kiện vay vốn cho các phạm nhân để họ sớm ổn định cuộc sống ngay sau khi trở về với gia đình, cộng đồng.

Ông Lưu Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt Hàn chia sẻ: Từ năm 2025 đến nay, nhà trường phối hợp với Trại tạm giam Quảng Ninh tổ chức được 4 lớp dạy nghề chủ yếu các nghề điện, hàn, du lịch, pha chế - chế biến đồ uống... cho phạm nhân.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, giúp các phạm nhân ngay sau khi được tha tù sẽ sớm ổn định cuộc sống, việc làm, tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người từng có quá khứ lầm lỗi, tạo động lực để họ trở thành người có ích cho xã hội.

Đại tá Vũ Trung Hiếu kêu gọi, phát động phong trào thi đua lao động, cải tạo tốt trong các phạm nhân để sớm nhận được sự khoan hồng của nhà nước với các nội dung cụ thể: Yêu cầu phạm nhân tiếp tục giáo dục, tự nhận thức rõ hành vi của bản thân, chấp hành nghiêm bản án, nội quy của nơi giam giữ, các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, thực hiện phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong đời sống, học tập, đấu tranh phòng chống việc làm sai trái, vi phạm quy định của nơi giam giữ...

Phấn đấu 100% phạm nhân xếp loại cải tạo khá trở lên, không có phạm nhân vi phạm phải xử lý kỷ luật, thời gian tới có nhiều phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, được đặc xá và tha tù trước thời hạn có điều kiện để sớm trở về là người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Anh Đào Mạnh Thắng, phường Vàng Danh (Quảng Ninh) là một trong 45 phạm nhân được đặc xá đợt này chia sẻ: Được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước anh rất phấn khởi, vui mừng. Khi trở về với gia đình, anh sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện và tuân thủ pháp luật, là người có ích cho xã hội, đồng thời sẽ sớm ổn định tâm lý, cuộc sống để sớm hòa nhập cộng đồng.

Cũng trong sáng 1/6, tại xã Hưng Khánh (tỉnh Lào Cai), Trại giam Hồng Ca (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 86 phạm nhân đang chấp hành án.

Tại buổi lễ, đại diện cơ quan chức năng đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá. Theo báo cáo, trong dịp này, Trại giam Hồng Ca đã đề nghị 99 trường hợp, kết quả có 86 phạm nhân đủ điều kiện được Chủ tịch nước quyết định đặc xá. Các hồ sơ xét duyệt đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ và minh bạch.

Những phạm nhân được hưởng chính sách lần này đều là những người có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và đã hoàn thành các nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Văn Sơn, Giám thị Trại giam Hồng Ca nhấn mạnh, việc công bố quyết định đặc xá tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải. Đây không chỉ là niềm vui đối với bản thân và gia đình các phạm nhân được nhận quyết định, mà còn tạo động lực to lớn, khơi dậy khát vọng hoàn lương để các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hưởng sự khoan hồng.

Đại diện cho các phạm nhân được nhận quyết định đợt này, anh Trần Ngọc Hà (phạm nhân phân trại số 2) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm, giáo dục, cảm hóa của Hội đồng cán bộ Trại giam Hồng Ca. Đồng thời, anh cam kết khi trở về địa phương sẽ chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Ngay sau buổi lễ, Trại giam Hồng Ca đã phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hỗ trợ trang phục, tiền tàu xe và các điều kiện cần thiết khác để những người được trả tự do nhanh chóng trở về đoàn tụ cùng gia đình. Trong số 86 người được trả tự do, có 63 người được thân nhân đón trực tiếp và 23 người được đơn vị bố trí phương tiện đưa ra bến xe tỉnh Lào Cai để nhanh chóng trở về gia đình./.

