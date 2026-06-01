Cảnh giác nguy cơ rò rỉ điện tại các bể bơi, khu vui chơi mùa Hè

Mùa Hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, giải trí tại các bể bơi, khu vui chơi dưới nước và các khu dịch vụ ngoài trời gia tăng.

Tuy nhiên, đây cũng là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện do môi trường ẩm ướt, đặc biệt nếu hệ thống điện không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên.

Để phòng ngừa các sự cố điện có thể xảy ra, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến cáo các gia đình, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ và khu vui chơi chủ động kiểm tra dây dẫn, ổ cắm, tủ điện, hệ thống tiếp địa; đồng thời lắp đặt các thiết bị chống rò điện, chống giật tại những khu vực có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy bơm nước, hệ thống đèn chiếu sáng và các thiết bị điện ngoài trời. Việc rà soát hệ thống điện tại các khu vực ẩm ướt, nhất là trong mùa Hè và sau các đợt mưa dông, sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho trẻ em, gia đình và cộng đồng.

EVNNPC cũng lưu ý người dân dừng sử dụng thiết bị điện ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như có cảm giác tê khi chạm vào thiết bị, aptomat thường xuyên nhảy, xuất hiện mùi khét, thiết bị phát nóng bất thường hoặc bị ngập nước.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, cần nhanh chóng cắt nguồn điện trước khi tiếp cận hiện trường, tuyệt đối không dùng tay trần chạm vào người hoặc thiết bị nghi bị nhiễm điện. Đồng thời, cần liên hệ cơ sở y tế, đơn vị điện lực hoặc lực lượng kỹ thuật chuyên môn để được hỗ trợ kịp thời.

EVNNPC khuyến nghị khách hàng nâng cao ý thức kiểm tra, sử dụng điện an toàn, đúng cách nhằm phòng ngừa tai nạn điện, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng trong mùa Hè./.

