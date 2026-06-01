Đắk Lắk: Cháy xe đầu kéo, thiệt hại lớn về tài sản

Ngày 1/6, ông Nguyễn Phúc Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Bá (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xảy ra một vụ cháy xe đầu kéo trong đêm. Địa phương đã phối hợp cùng cơ quan chức năng kịp thời khống chế nhưng đám cháy đã gây thiệt hại lớn về phương tiện và tài sản trên xe.

Cụ thể: Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50H-71249 kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 51R-03155 đang dừng đỗ bên cạnh Quốc lộ 29 thì bất ngờ xảy ra cháy.

Trên xe lúc này đang chở gần 2.500 két bia chai nhãn hiệu Quy Nhơn; chưa rõ tài xế và chủ phương tiện. Phát hiện vụ việc, một số người dân địa phương đã hô hoán và cùng tài xế nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát dữ dội không thể dập tắt được. Người dân đã báo cho công an xã và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Bá cùng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 11 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk) với hơn 10 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 4 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy trên xe đầu kéo đã được khống chế, dập tắt. Vụ việc không gây tổn thất về người nhưng gây thiệt hại lớn về phương tiện và tài sản trên xe với ước tính sơ bộ hơn 1 tỷ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang đánh giá cụ thể thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo, trong tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay, người dân nâng cao ý thức, cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy; trong đó có các phương tiện khi tham gia giao thông để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản./.

Gia Lai: Cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch ở phường Quy Nhơn Chiều 30/5, vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa xe điện du lịch ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện và hàng trăm cán bộ khẩn trương khống chế đám cháy.

​