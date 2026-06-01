Khánh Hòa: Giải ngân vốn dự án điện hạt nhân Ninh Thuận nhiều tín hiệu tích cực

Nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đến ngày 1/6, giá trị giải ngân vốn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 của tỉnh Khánh Hòa đạt nhiều kết quả rất khả quan, tạo trợ lực để dự án tiếp tục triển khai các phần việc tiếp theo, đảm bảo tiến độ, mục tiêu đặt ra.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh (nơi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1) tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến sáng ngày 1/6, Ủy ban Nhân dân xã đã lập phương án bồi thường cho 852/1.129 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án (đạt hơn 75% số lượng); chuyển thẩm định 278 trường hợp, tăng 56 trường hợp so với tuần trước.

Song song đó, Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh cũng đã phê duyệt 191 trường hợp và chi trả cho 51 trường hợp với kinh phí gần 164 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, diện tích đất đã thu hồi đạt hơn 94ha, tương đương 18,3% tổng diện tích dự án 515ha. Giá trị giải ngân đạt hơn 736 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch.

Vùng lõi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đối với xã Vĩnh Hải (nơi xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2), tín hiệu triển khai các phần việc liên quan đến dự án được thực hiện hiệu quả hơn so với xã Phước Dinh.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải thông tin đến nay Ủy ban Nhân dân xã đã lập phương án bồi thường cho 786 trường hợp; phê duyệt 318 trường hợp với kinh phí khoảng 990 tỷ đồng.

Tính đến ngày 1/6, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải đã tiến hành chi trả cho 223 trường hợp và thu hồi gần 140ha đất, đạt hơn 29% diện tích dự án. Kinh phí giải ngân đạt gần 960 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 62% kế hoạch.

Theo đánh giá của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Minh Thư, so với kỳ báo cáo trước, công tác triển khai giải ngân vốn thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án của xã Vĩnh Hải có bước chuyển biến đáng kể.

Cụ thể, diện tích thu hồi đất tăng hơn 33ha, số hồ sơ chuyển thẩm định, phê duyệt và chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân đều tăng mạnh.

Đối với xã Phước Dinh, mặc dù địa phương rất quyết tâm thực hiện các phần việc được giao, số lượng hồ sơ hoàn thiện để trình thẩm định tăng cao… Song các khâu phê duyệt, chi trả hỗ trợ, bồi thường và bàn giao mặt bằng vẫn còn chậm, chưa tạo đột phá mới để góp phần tăng tốc đẩy nhanh tiến độ dự án.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết song song với phần việc mà xã Phước Dinh triển khai, Ban Quản lý Dự án cũng đang rất khẩn trương hoàn tất lựa chọn nhà thầu xây dựng hạ tầng khu tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự kiến tiến hành khởi công đầu tháng 6 này.

Ban Quản lý Dự án cũng đồng thời tiến hành hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán; qua đó, lựa chọn nhà thầu để triển khai dự án thành phần phục vụ tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 tại xã Vĩnh Hải trong tháng 6 này.

Để đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu cấp ủy, chính quyền hai xã Phước Dinh và Vĩnh Hải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của dự án để triển khai một cách quyết liệt.

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả) trong công tác thẩm định, phê duyệt, thu hồi đất, chi trả bồi thường, giải quyết các chính sách có liên quan... đồng thời, xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu xây dựng và ban hành quy định bố trí lô đất tái định cư cho các nhóm trường hợp bị ảnh hưởng; đồng thời, tập trung đẩy nhanh hơn nữa các phần việc được giao, đảm bảo tiến độ và thời gian như mục tiêu mà tỉnh đã đặt ra./.

