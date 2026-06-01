Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức tín dụng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cho phép 25 ngân hàng thương mại loại trừ phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các khoản vay nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi xác định mức tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026.

Động thái này nhằm tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho các lĩnh vực được ưu tiên, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Công văn số 4551/NHNN-CSTT ngày 29/5/2026 về việc tăng trưởng tín dụng năm 2026, để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương phát triển thị trường bất động sản và phát triển kinh tế-xã hội, Ngân hàng Nhà nước thông báo các tổ chức tín dụng triển khai một số nội dung liên quan đến tín dụng bất động sản.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản theo quy định tại điểm 4 Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025.

Cơ chế này giúp các tổ chức tín dụng có thêm dư địa cấp vốn cho các dự án nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất mà không làm gia tăng áp lực đối với giới hạn tăng trưởng tín dụng bất động sản được cơ quan quản lý theo dõi, kiểm soát.

Danh sách 25 ngân hàng được bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) cùng nhiều ngân hàng khác.

Cùng với việc bổ sung hạn mức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo về hoạt động tín dụng đã được ban hành trước đó.

Động thái mới của Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho các dự án nhà ở xã hội, khu công nghiệp, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững./.

